صادرات از گمرک کرمان 21 درصد افزایش یافت

حسین سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طی سال جاری تا کنون میزان صادرات استان کرمان افزایش یافته است و نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 21 درصدی را نشان می دهد.

وی ادامه داد: این افزایش در بخش وزن و ارزش ریالی روی داده است بطوریکه در بخش وزن کالاهای صادراتی نیز 15 درصد افزایش را شاهد هستیم.

سالاری ادامه داد: 69 هزار و 234 تن کالا با ارزش دلاری 298 میلیون دلا طی این مدت از کرمان صادر شده است.

وی مهمترین کالای صادارتی کرمان را پسته، مغز پسته و سنگهای معدنی و محصولات کشاورزی نظیر خرما دانست.

وی گفت: اروپا، آسیای میانه، امارات، هنگ کنگ و مالزی مهمترین شرکای تجاری کرمان در این زمینه بوده اند.