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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۵۹

سالاری در گفتگو با مهر:

صادرات از گمرک کرمان 21 درصد افزایش یافت

صادرات از گمرک کرمان 21 درصد افزایش یافت

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل گمرکات کرمان از افزایش 21 درصدی صادرات از گمرک کرمان خبر داد.

حسین سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طی سال جاری تا کنون میزان صادرات استان کرمان افزایش یافته است و نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 21 درصدی را نشان می دهد.

وی ادامه داد: این افزایش در بخش وزن و ارزش ریالی روی داده است بطوریکه در بخش وزن کالاهای صادراتی نیز 15 درصد افزایش را شاهد هستیم.

سالاری ادامه داد: 69 هزار و 234 تن کالا با ارزش دلاری 298 میلیون دلا طی این مدت از کرمان صادر شده است.

وی مهمترین کالای صادارتی کرمان را پسته، مغز پسته و سنگهای معدنی و محصولات کشاورزی نظیر خرما دانست.

وی گفت: اروپا، آسیای میانه، امارات، هنگ کنگ و مالزی مهمترین شرکای تجاری کرمان در این زمینه بوده اند.
کد مطلب 1444263

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