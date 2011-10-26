گسترش آبیاری مکانیزه در کرمان ضروری است

عباس مولایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: کشاورزی مهمترین شغل مردم شمال استان کرمان است که در همین زمینه نیاز به آب در این بخش حیاتی است.

وی ادامه داد: به دلیل برداشت بی رویه آب در کرمان و خشکسالی اکثر منابع آبی دچار افت شده اند و از سوی دیگر سطح آبهای زیر زمینی نیز درحال کاهش است.

وی خواستار مدیریت مصرف آب توسط کشاورزان شد و بهترین راه در این راستا را استفاده از روشهای مکانیزه آبیاری دانست.

مولایی ادامه داد: هم اکنون تسهیلات مناسبی در اختیار کشاورزان قرار می گیرد که باید با فرهنگ سازی بین کشاورزان به خصوص روستائیان این سیستمهای آبیاری را گسترش دهیم.

وی آبیاری سنتی را موجب هدر رفت آب و ضرر کشاورزان در دراز مدت دانست و گفت: تسهیلات مناسبی در اختیار کشاورزان قرار گرفته است که باید از آنها ساتفاده کنند.

وی ادامه داد: 85 درصد از از هزینه های آبیاری در این روش توسط دولت پرداخت می شود.

وی گفت: هم اکنون 40 هزار هکتار از مزارع شمال استان کرمان تحت پوشش این طرح قرار دارد و گسترش آن نیز الزامی است.