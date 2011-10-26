قیصر امین پور از سرمایه های فرهنگی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله امانی پور پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد بزرگداشت چهارمین مراسم سالگرد شاعر آئینه ها مرحوم قیصر امین پور که با حضور مسئولان ادارات شهرستان گتوند برگزار شد، گفت: قیصر امین پور از نظر خصوصیات شخصی فردی بسیار برجسته و فرهیخته بوده و ما باید به وی افتخار کنیم.

در ادامه حجت الاسلام علوی اصل امام جمعه گتوند با بیان اینکه هم اکنون در آستانه فرار رسیدن چهارمین سالگرد این شاعر فرزانه و انقلابی هستیم، اظهار کرد: وی شاعری ملی بوده و متعلق به کل جامعه ایران اسلامی است و همه ما باید سعی و تلاش کنیم تا این مراسم به نحوه شایسته و در شان نام بزرگ این شاعر برگزار شود.



معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان نیز در این جلسه تصریح کرد: بحث مرحوم قیصر امین پور موضوع ملی و این شاعر ارزشمند متعلق به کل کشور ایران اسلامی است.



مسعود حمیدی نژاد ادامه داد: آنهایی که با شعر آشنایی دارند می دانند که جایگاه وی بسیار رفیع است و ما باید بتوانیم از مراسم سالگرد این بزرگوار نهایت بهره و استفاده را ببریم.



قیصر امین پور متولد 1338 گتوند در تاریخ هشتم آبان سال 1386 بر اثر عارضه قلبی در تهران در گذشت.