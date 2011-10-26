لزوم شناسایی نخبگان ورزش و هنر/ سرمایه گذاران با مخترعان تعامل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب زارع پیش از ظهر چهارشنبه در نشستی خبری اظهار داشت: اکنون تمرکز بنیاد ملی نخبگان بر روی نخبگان و صاحبان ایده های جدید در عرصه علمی و فنی است اما واقعیت این است که نخبگان ارزشمندی در زمینه هنر، ورزش و سایر عرصه ها داریم.

وی افزود: در حال حاضر سند راهبردی نخبگی کشور در دست تدوین است و امیدواریم با تصویب این سند بتوانیم نخبگان ورزشی، هنری و فرهنگی را نیز به مردم معرفی کنیم.

زارع در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه یکی از اصلی ترین رسالتی که بنیاد نخبگان دنبال می کند، تعامل نخبگان با سرمایه گذاران است.

شرکتهای دانش بنیان در یزد راه اندازی می شوند

وی تاکید کرد: نخبگان برای شکوفایی ایده های خود و عرضه آن به عموم مردم نیاز به انبوه سازی و تجاری سازی دارند که این امر در گرو تعامل سرمایه گذاران است.

زارع با بیان اینکه به همین منظور در صدد راه اندازی شرکتهای دانش بنیان هستیم، عنوان کرد: تاسیس و حمایت از شرکتهای دانش‌ بنیان یکی از اهداف اصلی بنیاد نخبگان یزد است.

یک سوم شرکتهای دانش بنیان در دست بررسی، مربوط به استان یزد است

وی افزود: این شرکتها باید ماهیت اقتصادی داشته باشند و از مجموع آمار 75 شرکت دانش‌ بنیانی که مراحل شکل‌ گیری را می‌گذرانند، 25 شرکت معادل یک سوم طرح‌ ها مربوط به استان یزد است.

زارع عنوان کرد: طرحهای این شرکتها مورد ارزیابی و بازبینی قرار گرفته و برای راه ‌اندازی شرکتهای دانش‌ بنیان به منظور به تولید انبوه رساندن ایده ‌ها، اختراعات و ابتکارات آنها، تا سقف 300 میلیون تومان تسهیلات پرداخت می ‌شود.

رئیس بنیاد نخبگان استان یزد همچنین یادآور شد: دفتر نخبگان یزد نخستین دفتر استانی بنیاد ملی نخبگان بود که در نخستین سالگرد ورود مقام معظم رهبری به استان یزد راه اندازی شد.

تعداد نخبگان یزد به 600 نفر می رسد

زارع افزود: اکنون در یزد 230 مخترع و 300 نخبه داریم و با تدابیر اندیشیده شده برای شناسایی نخبگان، به نظر می‌ رسد تعداد نخبگان استان به بالغ بر 600 نفر برسد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر سیاستهای این دفتر برای ایجاد دفاتر شهرستان بیان داشت: از آنجا که هنوز در بسیاری از استانهای کشور دفتر بنیاد نخبگان راه اندازی نشده و تنها 21 استان دارای بنیاد نخبگان هستند، افزود: ایجاد دفاتر شهرستانی هنوز در دستور کار قرار نگرفته اما به دنبال ایجاد تفاهم نامه هایی با فرمانداران در شهرستانها هستیم.

زارع یادآور شد: در سطح شهرستانها و روستاها نخبگانی داریم که از خدمات این بنیاد بی خبر هستند و قرار است فرمانداران در این راستا اطلاع رسانی کنند که اولین اقدام آن در اردکان صورت گرفته و بعد از اردکان نیز در شهرستان مهریز به عقد تفاهم نامه با فرماندار این شهرستان خواهیم پرداخت.