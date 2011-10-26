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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۰۴

کرمی به مهر خبر داد:

تولید زیتون در زرند کاهش یافت

تولید زیتون در زرند کاهش یافت

زرند - خبرگزاری مهر: فرماندار زرند از آغاز برداشت زیتون از باغهای این شهرستان خبر داد و گفت: به دلیل خشکسالی میزان برداشت در هر هکتار کاهش یافته است.

رضا کرمی در گفتگو با مهر اظهارداشت: شهرستان زرند یکی از مناطق مستعد کشت زیتون در استان کرمان است.

وی ادامه داد: در این شهرستان 300 هکتار باغ زیتون وجود دارد که به دلیل خشکسالی در سال جاری میزان برداشت محصول در شهرستان کاهش یافته است.

این مسئول ادامه داد: سال گذشته برداشت هزار و 200 کیلوگرم در هکتار بود که در سال جاری به 300 کیلوگرم رسیده است.

وی گفت: این شهرستان به دلیل شرایط خاص آب و هوایی برای کشت این محصول شرایط ویژه ای دارد و باید با سرمایه گذاری به خصوص در زمینه آبیاری مکانیزه کشت محصول را در زرند افزایش داد.

کد مطلب 1444270

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