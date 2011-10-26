سرپرست کمیته امداد خرم آباد معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان لرستان در این مراسم با اشاره ای به ساختار جدید کمیته امداد در استان اظهار داشت: شهرستان خرم آباد در ساختار جدید بزرگترین شهرستان استان از نظر تعداد نیرو و ادارات زیرمجموعه است.

غلامرضا متقی ادامه داد: با این اوصاف شخصی که برای مدیریت کمیته امداد خرم آباد باید در نظر گرفته می شد می بایست هم از لحاظ رشته و مدرک تحصیلی و هم صلاحیت و تعهد کاری مورد تایید باشد.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه مدیریت کمیته امداد شهرستان خرم آباد دارای حساسیت و ظرافت خاصی است بنابراین همگی ما موظفیم در راستای رفع محرومیت و خدمت به ولی نعمتان انقلاب با مدیریت شهرستان همکاری لازم را داشته باشیم.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان لرستان ادامه داد: هدف و برنامه ما خدمت به محرومان براساس منشور مدیریتی سرپرست کمیته امداد است که باید همگی توان و تلاشمان را در این راستا متمرکز کنیم.

بنابر این گزارش در پایان این مراسم علی فلاحی به عنوان سرپرست کمیته امداد شهرستان خرم آباد معرفی شد.