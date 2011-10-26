  1. استانها
  2. لرستان
۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۰۰

سرپرست کمیته امداد خرم آباد معرفی شد

سرپرست کمیته امداد خرم آباد معرفی شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مراسم معارفه سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان خرم آباد با حضور مدیر کل، معاونان و روسای ادارات کمیته امداد استان در سالن اجتماعات این اداره کل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان لرستان در این مراسم با اشاره ای به ساختار جدید کمیته امداد در استان اظهار داشت: شهرستان خرم آباد در ساختار جدید بزرگترین شهرستان استان از نظر تعداد نیرو و ادارات زیرمجموعه است.

غلامرضا متقی ادامه داد: با این اوصاف شخصی که برای مدیریت کمیته امداد خرم آباد باید در نظر گرفته می شد می بایست هم از لحاظ رشته و مدرک تحصیلی و هم صلاحیت و تعهد کاری مورد تایید باشد.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه مدیریت کمیته امداد شهرستان خرم آباد دارای حساسیت و ظرافت خاصی است بنابراین همگی ما موظفیم در راستای رفع محرومیت و خدمت به ولی نعمتان انقلاب با مدیریت شهرستان همکاری لازم را داشته باشیم.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان لرستان ادامه داد: هدف و برنامه ما خدمت به محرومان براساس منشور مدیریتی سرپرست کمیته امداد است که باید همگی توان و تلاشمان را در این راستا متمرکز کنیم.

بنابر این گزارش در پایان این مراسم علی فلاحی به عنوان سرپرست کمیته امداد شهرستان خرم آباد معرفی شد.

کد مطلب 1444273

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها