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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۰۹

محموله بزرگ قاچاق کالا در شهربابک کشف شد

محموله بزرگ قاچاق کالا در شهربابک کشف شد

شهربابک - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی شهربابک از کشف یک محموله بزرگ قاچاق کالا در شهربابک خبر داد.

سرهنگ حمید مولایی در گفتگو با مهر اظهارداشت: شهرستان شهربابک به دلیل راههای گسترده و نزدیکی به مرزهای شرقی از راههای اصلی قاچاق کالا محسوب می شود که در راستای مبارزه با این پدیده طرحهای مختلفی در دستور کار قرار دارد.

وی تصریح کرد: در همین راستا هفته گذشته سه میلیارد و 270 میلیون ریال کالا در مسیر سیرجان به شهربابک کشف شد.

وی گفت: این میزان کالا در یک دستگاه تریلر جاسازی شده بود و پس از بازرسی توقیف شد.

سرهنگ مولایی ادامه داد: در این خودرو 10 تن کالا قاچاق به وسیله جعل پلمپ بارگیری شده بود که به مقصد شهریار تهران درحال حرکت بود.

وی بیشترین کالای قاچاق را کفش و لباسهای خارجی اعلام کرد.
 

کد مطلب 1444274

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