دادگر در این باره به خبرنگار مهر گفت: شهرام احمدزاده نمایشنامه‌ای را بر اساس رمان "فرنی و زویی" نوشته سلینجر نوشته است که گروه تئاتر "کوآنتوم" قصد دارد با این اثر در بخش تجربه‌های نو سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر حضور پیدا کند. تمرینات این اثر را تا 10 روز آینده آغاز می‌کنیم.



وی درباره بازیگران حاضر در این اثر نمایشی افزود: این نمایش دارای شش پرسوناژ است که تا به حال حضور خسرو شهراز، امین طباطبایی و شیوا مکی‌نیان در نمایش قطعی شده است. از رویا افشار هم دعوت به همکاری کرده‌ایم که امیدواریم زمان و فرصت کاری ایشان اجازه این همکاری را به ما بدهد.



سرپرست گروه تئاتر "کوآنتوم" درباره شیوه اجرای نمایش "فرنی و زویی" یادآور شد: تقریباً می‌توانم بگویم که شیوه اجرای این نمایش در راستای شیوه اجرای نمایش "صبحانه برای ایکاروس" است. قصد دارم در این اثر با مونتاژ موازی و دیزالو به گذشته برویم و رویدادها در گذشته و حال با هم رخ داده و دیده شوند.



دادگر ادامه داد: تلاشم این است که این اثر در رفتار و صحنه مینی مالیستی‌تر از آثار گذشته گروه باشد. مهمترین هدف این است که با نوع اجرای نمایش "فرنی و زویی" زاویه دید جدیدی را به مخاطب ارائه دهیم. البته اجرای همه این‌ها مستلزم این است که زمان کافی برای تمرین را داشته باشیم.



آرش دادگر در حال حاضر نمایش "حریم" نوشته آرش عباسی را در سالن تئاتر مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی اجرا می‌کند.