تصادفات جاده ای کشور بیش از 13 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر،‌ رضا پیل پایه پیش از ظهر چهارشنبه در نشست تخصصی راهداری زمستانی در تبریز گفت: امسال بر مبحث ایمنی تاکید فراوانی شده و به منظور حفظ ایمنی جان مردم اعتبارات و تلاشها افزایش چشمگیری داشته است.

وی با بیان اینکه در سال جاری بیشتر با انجام کارهای ضربتی و فوری در رفع معایب و مشکلات در نقاط آسیب خیز موفق بوده ایم، تاکید کرد: در سالهای بعد با برنامه ریزی بهتری باید به سرمایه گذاری زود بازده در نقاط پرحادثه، تجهیز راه ها، بزرگراه سازی و آزاد راه سازی، هوشمندسازی راه ها، افزایش علائم راهنمایی و... توجه بیشتری شود.

پیل پایه به اهمیت راهداری زمستانی اشاره کرد و گفت: هیچگاه تاخیر در احداث راه و جاده ها به اندازه برف روبی مشکل ساز نبوده است.

وی افزود: بخش عمده برنامه ریزی و آغاز عملیات برف روبی در تابستان انجام می شود و اگر منابع، امکانات و لوازم مجهز و آماده نباشد در زمستان نمی توان با کولاک و برف مقابله کرد.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی کشور به سختی و مشکلات کار در کولاک و سرمای زمستان تاکید کرد و گفت: توقع و انتظارات مردم در زمان سرما و برفگیری جاده ها بالاست و امیدواریم تجربه تلخ سال 86 دیگر در تاریخ معاصر کشور تکرار نشود.

وی اذعان داشت: برخلاف تصور مردم و مسئولان استانی وظیفه اصلی وزارت راه نگهداری از راه های ارتباطی است نه احداث جاده.

پیل پایه با تاکید بر اینکه باید عمده توجه ما در جذب منابع جدید غیردولتی باشد، اذعان داشت: باید اولویتها تعیین شده و اعتبارات در این جهت هدایت شود، برای مثال در اجرای طرح هایی چون آزاد راه تبریز – بازرگان و پل میان گذر دریاچه ارومیه باید توجه ویزه ای اتخاذ شود.

وی با بیان اینکه عوارض جاده ای در جاده های تبریز بسیار پائین است و این مسئله انگیزه سرمایه گذار را پائین می آورد، اظهار داشت: در نظر داریم برای سال آینده عوارض جاده ای را افزایش دهیم تا بازگشت بخشی از سرمایه در زمان کوتاهتری انجام شده و بخش خصوصی با اطمینان و انگیزه بالاتری در این عرصه سرمایه گذاری کند.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی کشور بر ضرورت اصلاح و تامین عوارض با تلاشهای بیشتر استاندار و دیگر مسئولان ذیربط استانی برای تامین منایع راه سازی، آزادراه سازی و بزرگراه ها تاکید کرد.