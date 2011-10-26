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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۳۰

ناصری تاکید کرد:

تعارض قوانین از مهمترین مشکلات بخشهای اداری کرج است

تعارض قوانین از مهمترین مشکلات بخشهای اداری کرج است

کرج - خبرگزاری مهر: بخشدار مرکزی کرج گفت: تعارض قوانین از مهمترین مشکلات بخشهای اداری کرج است و توجه به این امر ضرورت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا ناصری ظهر چهارشنبه در جلسه میراث فرهنگی در فرمانداری افزود: یکی از مهمترین مشکلات این است که هر دستگاهی قوانین خاص خود را دارد که می خواهد طبق آن عمل کند.

وی ادامه داد: این امر از مشکلات مهم دستگاه ها و ادارت کرج است که باید بهترین راهکار برای حل آن اتخاذ شود و این امر اهمیت فراوانی دارد.

بخشدار مرکزی کرج یادآور شد: تطبیق قوانین در این زمینه از اهمیت فراوانی برخوردار است و به کمک آن می توانیم از مشکلات موجود بکاهیم که این امر باید دنبال شود.

تطبیق قوانین مورد کم توجهی قرار گرفته است

وی افزود: البته تطبیق قوانین مورد کم توجهی قرار گرفته و باید از این به بعد بهترین نحو محقق شود.

این مسئول بیان کرد: همانگونه که گفته شد، هر دستگاهی قوانین خاص خود را دارد و وقتی که مشکلی پیش می آید، هر دستگاه های می خواهد تقصیر را گردن دیگران بیندازد.

ناصری عنوان کرد: لازم است دستگاه ها و ادارات در کرج با هم اتحاد داشته باشند تا به کمک این امر بتوانیم از مشکلات موجود بکاهیم.

کد مطلب 1444277

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