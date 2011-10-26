جامعه قرآنی در پایتخت معنوی ایران تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید آخوندی صبح چهارشنبه در جلسه هماهنگی ستاد سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم اظهار داشت: براساس فرمایشات مقام معظم رهبری برای تشکیل جامعه قرآنی نیاز به 10 میلیون حافظ قرآن است و وقتی جامعه قرآنی شود می توان به مقابله با جنگ نرم پرداخت.

وی با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم(ص) گفت: شخص پیامبر نیز فرموده اند برای در امان بودن از توطئه های دشمنان دین اسلام باید به دو ثقل قرآن و عترت چنگ بزنید.

آخوندی ادامه داد: با برنامه ریزی هایی که صورت گرفته در جلسه بعدی ستاد سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم جهت حضور جوانان در عرصه حفظ قرآن به صورت سالانه مصوباتی صورت بگیرد.

مسئول فرهنگی اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی تصریح کرد: امید است با تحقق پیداکردن مصوبات شاهد تشکیل جامعه قرآنی در پایتخت معنوی ایران اسلامی باشیم.

وی با بیان اینکه تعداد حافظان کنونی کشور قابل مقایسه با قبل از انقلاب نیست، ادامه داد: امیدواریم با برنامه ریزی های صورت گرفته و تدابیر مقام معظم رهبری عقب ماندگی های موجود در بحث حفظ قرآن جبران شود.