محدودیتهای ترافیکی آخر هفته البرز و تهران اعلام شد

سرهنگ همایون شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس این محدودیت ها تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 14 الی 24 روز جمعه ششم آبان ماه جاری از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع است.

وی افزود: همچنین تردد انواع وسیله نقلیه در این محور ارتباطی از ساعت 17 الی 24 روز جمعه ششم آبان ماه جاری از مرزن آباد به سمت کرج به صورت یکطرفه خواهد بود.

شریفی یادآورشد: تردد کامیونها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12 الی 23 روز پنجشنبه پنجم آبان ماه جاری و از ساعت 6 الی 23 روز جمعه ششم همین ماه از محور هراز ممنوع است.

این مسئول ادامه داد: بر این اساس تردد کلیه تریلرها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی درروز جمعه ششم آبان ماه ازساعت 6 الی 24 جاری از تهران به سمت قائم شهر و بالعکس ممنوع خواهد بود.

رئیس پلیس راه استانهای تهران و البرز گفت: تردد موتورسیکلت نیز از ساعت 12 ظهر روز پنج شنبه پنجم آبان تا ساعت 23 روز جمعه ششم آبان ماه جاری در جادههای استانها تهران و البرز ممنوع است.