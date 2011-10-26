فرودگاه ارومیه آماده ارسال کمکها به زلزله زدگان وان است

کمال پرهیزکار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اداره کل فرودگاههای آذربایجان غربی آماده پذیرش هواپیماهای کمک رسان و ارسال اقلام به حادثه دیدگان زلزله استان وان ترکیه و جابه جایی نیروهای امدادی و سانحه دیدگان هستیم.
وی در ادامه با اشاره به برقراری خط هوایی وان- ارومیه و فعال بودن فرودگاه خوی، اظهار داشت: در این راستا با توجه به نزدیکی دو استان آماده انتقال نیروهای امدادی و حمل مواد غذایی و دارویی اهدایی جمهوری اسلامی ایران به زلزله زدگان کشور دوست و برادر ترکیه هستیم.
مدیر کل فرودگاههای آذربایجان غربی در ادامه همچنین با اشاره به اینکه پروازهای شرکت هواپیمایی آتا در مسیر تهران- ارویمه از 10 به 12 پرواز در هفته افزایش می یابد، افزود: در این راستا دو هزار صندلی به ظرفیت خط هوایی این مسیر افزوده می شود.
وی با بیان اینکه این شرکت از 16مهرماه سال جاری فعالیت خود را در این فرودگاه آغاز کرده با برقراری دو پرواز رفت و برگشت بوئینگ MD از شش آبان ماه روزهای جمعه پروازهای خود را اضافه کرد، ادامه داد: در حال حاضر فرودگاه ارومیه دارای 58 پرواز رفت و برگشت هفتگی است.
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