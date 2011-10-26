فرودگاه ارومیه آماده ارسال کمکها به زلزله زدگان وان است

کمال پرهیزکار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اداره کل فرودگاههای آذربایجان غربی آماده پذیرش هواپیماهای کمک رسان و ارسال اقلام به حادثه دیدگان زلزله استان وان ترکیه و جابه جایی نیروهای امدادی و سانحه دیدگان هستیم.

وی در ادامه با اشاره به برقراری خط هوایی وان- ارومیه و فعال بودن فرودگاه خوی، اظهار داشت: در این راستا با توجه به نزدیکی دو استان آماده انتقال نیروهای امدادی و حمل مواد غذایی و دارویی اهدایی جمهوری اسلامی ایران به زلزله زدگان کشور دوست و برادر ترکیه هستیم.

مدیر کل فرودگاههای آذربایجان غربی در ادامه همچنین با اشاره به اینکه پروازهای شرکت هواپیمایی آتا در مسیر تهران- ارویمه از 10 به 12 پرواز در هفته افزایش می یابد، افزود: در این راستا دو هزار صندلی به ظرفیت خط هوایی این مسیر افزوده می شود.