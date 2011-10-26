برگزاری جشنواره منطقه ‌ای "کویر" در یزد/ ثبت نام 750 اختراع

حبیب زارع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون جشنواره‌ های متعددی از ایده ‌ها و اختراعات نخبگان و مخترعان در سطح کشور برگزار شده اما تلاش کرده ‌ایم با برگزاری جشنواره منطقه ‌ای کویر اختراعات را به مرحله تجاری‌ سازی برسانیم.

وی افزود: در این راستا پنجمین جشنواره منطقه ‌ای اختراعات و ابداعات با عنوان کویر با حضور استانهای حاشیه کویر شامل یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان در یزد برگزار می ‌شود و بنیاد نخبگان تولیت برگزاری این جشنواره را بر عهده دارد.

زارع عنوان کرد: امسال هشت جشنواره نظیر این جشنواره در سطح کشور برگزار شده و یزد هشتمین و آخرین جشنواره ایده‌ های برتر را برگزار خواهد کرد و در آن دستاوردها و نتایج هفت جشنواره برگزار شده در سال جاری عرضه خواهد شد.

وی افزود: برای برگزاری هرچه بهتر این جشنواره 16 کمیته شامل فرهنگی، کارگاهی آموزشی، تبلیغات و اطلاع‌ رسانی، گردشگری، تجاری ‌سازی، دانش‌ بنیان و ... تشکیل شده است.

زارع با تاکید هدف اصلی ما از برگزاری این جشنواره ورود سرمایه‌ گذاران به جشنواره و تجاری‌ سازی ایده‌های برتر است، عنوان کرد: رسانه ‌ها در این زمینه می ‌توانند نقشی اساسی ایفا کنند.

وی تاکید کرد: این جشنواره باید محفلی برای تعامل سرمایه ‌گذاران و نخبگان و مخترعان باشد.

زارع با بیان اینکه این جشنواره از هفتم تا نهم دی‌ ماه سال جاری برگزار می‌ شود، افزود: پرتال ثبت ‌نام دارندگان ایده‌ها و اختراعات برتر از 27 مهر تا 27 آذرماه باز است و علاقمندان می ‌توانند حضور و شرایط حضور خود در این جشنواره را در نشانی الکترونیکی www.yazd.bmn.ir اعلام کنند.

رئیس بنیاد نخبگان استان یزد با بیان اینکه در جشنواره‌ های قبلی بین 100 تا 150 اختراع شرکت داده شده بود، افزود: تاکنون نیز 700 اختراع در سایت این جشنواره ثبت‌نام شده ‌اند که تا پایان مهلت مقرر به احتمال زیاد به هزار مورد خواهد رسید.

زارع عنوان کرد: به احتمال زیاد پس از بازبینی ‌های نهایی در مراحل اولیه، پیش ‌بینی می ‌شود 150 اختراع امکان شرکت در این جشنواره را پیدا کنند.

وی یادآور شد: منتخبان هشت جشنواره ‌ای که امسال با این موضوع در سطح کشور برگزار شده است، در جشنواره‌ ای در بهمن‌ ماه سال جاری با عنوان "فجر انقلاب" معرفی و تجلیل می ‌شوند.