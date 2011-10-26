سبد ورزشی به هزار مدرسه در مشهد اهدا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سمیه گروسی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ششمین دوره طرح اهدای سبد‌های ورزشی به مدارس مشهد توسط مدیریت امور تربیت بدنی همگانی شهرداری و با همکاری سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی برگزار می‌شود که در آن به هزار مدرسه مشهد سبد ورزشی شامل وسایل ورزشی مورد نیاز مدارس اهدا می‌شود.

وی ادامه داد: در این طرح از 10 آبان ماه جاری تا بیستم این ماه نمایشگاهی از لوازم ورزشی در سالن ورزشی شهید کوشه‌ای واقع در خیابان دانشسرای جنوبی برپا می‌شود و مدیران مدارس با هزینه 50 هزار تومان به علاوه بن‌های 50 هزار تومانی که از سوی شهرداری در اختیارشان قرار می‌گیرد می‌توانند لوازم ورزشی برای مدرسه خود تهیه کنند.

گروسی بیان کرد: با توجه به مشکلاتی که برای ورزش بانوان وجود دارد و همچین مشکلات شایع ساختار قامتی در میان دختران دانش آموز، شهرداری مشهد با همکاری سازمان آموزش و پرورش امسال 32 مدرسه دخترانه را نیز به وسایل بدنسازی پارکی تجهیز می‌کند.