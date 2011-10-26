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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۵۷

حجت الاسلام رستمی:

جشنواره تئاتر در همدان باید عامل انتقال دین به مردم باشد

جشنواره تئاتر در همدان باید عامل انتقال دین به مردم باشد

همدان - خبرگزاری مهر: مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه بوعلی سینا گفت: برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در همدان باید عامل انتقال دین به مردم باشد.

حجت الاسلام مصطفی رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر، برگزاری این جشنواره در همدان را فرصت مناسبی در ارائه مفاهیم دینی و آموزه های دین مبین اسلام در قالب هنر نمایشی عنوان کرد.

وی گفت: جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در همدان باید به نهادینه سازی دین در میان کودکان و نوجوانان منجر شود.

مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه بوعلی سینا ارائه موثر و زیبای محتوا در قالب هنر را مهم دانست و افزود: اگر هنر در خدمت تبیین فرهنگ و آموزه های دینی باشد از جایگاه ارزشمندتری برخوردار خواهد بود.

حجت الاسلام مصطفی رستمی گفت: هنرهای نمایشی یکی از قالب های نوین و موثر در انتقال محتوا به شمار می رود و بهترین ابزار برای انتقال آموزه های دینی به کودکان و نوجوانان است.

مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه بوعلی سینا ادامه داد: در همین راستا مجموعه هنرمندانی که به آموزه های دینی باور دارند باید این آموزه ها را در قالب های هنری ارائه و در این زمینه فعالیت کنند.

وی با اشاره به اینکه هنر باید پا به پای مردم حرکت کند، افزود: بعد از انقلاب بیشتر هنرها در فضای انتزاعی به مردم ارائه شده بود در صورتی که فضای هنر باید هم راستا با هنر مردمی و القای فرهنگ به آنها باشد.

هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان از 15 تا 20 آبان ماه در همدان برگزار می شود.

کد مطلب 1444291

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