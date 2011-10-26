۱۶ نسخه کتاب چاپ سنگی به کتابخانه حرم حضرت هلال بن علی(ع) اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌محمد سلطان‌محمدی مسئول کتابخانه آستان مقدس حضرت محمد هلال بن علی(ع)شهرستان آران و بیدگل با بیان اینکه 16 نسخه کتاب چاپ سنگی از سوی یکی از اهالی فرهنگ دوست آران و بیدگل به کتابخانه آستان مقدس حضرت محمد هلال بن علی (ع) اهدا شد اظهار داشت: این نسخه های چاپ سنگی قدمتی بین 160 تا 180 سال را دارد و متعلق به عصر ناصری است.

وی افزود: در این مجموعه آثاری همچون "وسایل الشیعه" شیخ حر عاملی، "بحار الانوار " علامه مجلسی، "جواهر الکلام "آقا شیخ محمد حسن نجفی، "القاموس" فیروز آبادی و "تفسیر" ملامحسن کاشانی به چشم می خورد.

مسئول کتابخانه آستان مقدس حضرت محمد هلال بن علی(ع) شهرستان آران و بیدگل، اضافه کرد: در حواشی برخی از این کتب ارزشمند، توضیحات و حواشی نگاشته شده است.

وی با اشاره به نگهداری کتب نفیس خطی و چاپ سنگی در این کتابخانه، بیان کرد: کتابخانه آستان مقدس حضرت محمد هلال بن علی (ع) با نگهداری بیش از 300 جلد نسخه خطی و بیش از 520جلد کتاب چاپ سنگی جزء نفیس‌ترین کتابخانه‌های ایران محسوب می‌شود.

سلطان‌محمدی، یادآور شد: کتابخانه آستان مقدس حضرت محمد هلال بن علی(ع) در سال 1344 شمسی به همت آیت الله دربندی، حجت الاسلام تشکری و الهیار صالح در ضلع جنوبی صحن مطهر این امامزاده تأسیس شد.