دسترنج انگورکاران خراسان شمالی در جیب واسطه ها

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی در زمینه تولید انگور در میان سایر استانها از جمله استانهای مطرحی است که سالانه در سطح 18 هزار و 300 هکتار از اراضی زیر کشت انگور 183 هزار تن از این سطح را برداشت و روانه بازار می کند.

نکته قابل توجه این است خراسان شمالی به دلیل برخوردار نبودن از سردخانه ای مناسب برای نگهداری انگور، صنایع وابسته و فرآوری آن همچنین بازار فروش، سالانه 25 هزار تن از تولیداتش برای تازه خوری، 29 هزار تن به صورت تبدیلی "سرکه، شیره انگور و کشمش" و 100 هزار تن نیز به صورت مازاد مصرف به بازارهای مصرف داخل و خارج استان روانه می کند بدون اینکه تاک داران از فروش تولیداتشان سود زحماتشان را به دست آورند.

انگور خراسان شمالی با نام سایر استانها در بازار به فروش می رسد

و دیگر نکته قابل تامل اینکه از 15 رقم انگور تولیدی استان که شاخص ترین آنها انگور کلاه داری، کشمشی عسگری، پیکانی، لعل و یاقوتی است که 21.5 درصد از سهم صادرات باغی استان را به خود اختصاص داده اند، به دلیل نبود برند مخصوص با نام دیگر استانها صادر می شوند و یا در بازارهای مصرف داخل به فروش می رسند.

حال انگور کاران خراسان شمالی با حضور در سومین جشنواره انگور استان خواستار شدند تا مسئولان استانی برای دغدغه های آنان چاره ای بیاندیشند و برنامه ریزیهای هدف داری را دنبال کنند تا محصول انگور خراسان شمالی از عمده منابع درآمدزا و اشتغال آفرین استان شود.

در همین راستا، هادی ایمانی از تولیدکنندگان برتر انگور استان در این جشنواره در گفتگو با خبرگزاری مهر عنوان کرد: نبود سردخانه برای نگهداری محصول، نبود بازار فروش و صنایع وابسته از مهمترین دغدغه هایی است که سود حاصل از ارزش افزوده را نصیب واسطه ها کرده و تولیدکنندگان بی بهر از آن هستند.

محصولات باغی در کنار جاده ها خرده فروشی می شود/ مسئولان وعده سر خرمن ندهند

اکبر رمضانی دیگر تولیدکنندگان برتر انگور استان نیز اظهار داشت: انگور کاران به علت پایین بودن قیمت در میدان تره بار سایر استانها ناچار شده اند که آن را در کنار خیابانها و معابر عمومی به صورت خرده فروشی بفروشند که این امر هزینه اضافی برای آنها به همراه دارد.

رضا بدرانلویی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، یاد آور شد: ارقام مختلف انگور هنگام تبدیل شدن به کشمش به طور کامل تفکیک نمی شود و ارقام معین با کیفیت مشخص عرضه نمی شود.

این تولید کننده برتر استان اظهار داشت: انتظار داریم مسئولان اجرایی استان نسبت به رفع این مشکلات اقدام کنند و با پایان جشنواره ها وعده ها را به فراموشی نسپرند چرا که وعده دادن دردی از ما دوا نمی کند.

10 درصد از انگور کشور در خراسان شمالی تولید می شود

در همین خصوص رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اذعان بر مشکلات انگور کاران خراسان شمالی، اظهار داشت: حدود 10 درصد از انگور تولیدی کشور در خراسان شمالی تولید می شود.

ابوالفضل یاوری اظهار داشت: استان ارقام منحصر به فرد انگور را دارا است، در حالی که به علت نبود صنایع وابسته در این بخش مقدار زیادی از آن به ضایعات تبدیل می شود.

به گفته وی، با ایجاد ستاد زنجیره غذایی انگور که هم اکنون در حال پیگیری است، تلاش می کنیم تا تفاهم نامه هایی با مراکز علمی کشور در این زمینه منعقد و خراسان شمالی را به عنوان پایلوت به صنایع غذایی معرفی کنیم.

وی همچنین تاکید کرد: برگزاری نمایشگاه ملی انگور خراسان شمالی با حضور انگور کاران برتر و مسئولان اجرایی استان همچنین شماری از سرمایه گذاران در راستای بررسی مشکلات و معرفی فرصت های سرمایه گذاری به بخش خصوصی است تا ظرفیت های بلقوه به فرصت های بالفعل تبدیل شود.

مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان داشت: درصورت ایجاد صنایع تکمیلی و فرآوری انگور می توان 11 نوع محصول از این گونه باغی تولید و ارزش افزوده فراوانی عاید استان کرد.

محمد علی سودمند اذعان کرد: از 183 هزار تن انگور تولیدی استان 100 هزار تن قابلیت فرآوری و 30 هزار تن امکان بسته بندی را دارد.

موافقت احداث ایستگاه تحقیقات انگور اخذ شده است/ انگور فاروج به اروپا صادر می شود

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان نیز گفت: موافقت احداث ایستگاه تحقیقات انگور در خراسان شمالی که از مصوبات سومین دوره سفر هیئت دولت به استان است اخذ شده و در حال حاضر نیز پیگیر جانمایی فضای فیزیکی و محیطی مناسب برای احداث آن هستیم.

علیرضا اسدی همچنین تصریح کرد: در این جشنواره با تشکیل میز تخصصی انگور موضوعاتی از جمله صادرات، احداث صنایع تبدیلی، بررسی فرصتهای سرمایه گذاری همچنین اخذ تسیلات بانکی تبادل نظر می شود تا برای اقتصادی کردن تولیدات این محصول فرصت سازیها فراهم شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فاروج نیز با اشاره به چهار هزار هکتار تاکستان این شهرستان، گفت: 85 درصد از ارقام تولیدی، رقم بی دانه سلطانی است که به آسیای میانه و اروپا صادر می شود.

عباس حیدری اظهار کرد: بهره برداران این شهرستان سالانه 16 هزار تن کشمش تولید می کنند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه طی سال های گذشته دو جشنواره انگور در این شهرستان برگزار شده است، عنوان کرد: تاک داران فاروجی با شرکت در این جشنواره علاوه بر این که توانایی تولیداتشان را به نمایش می گذارند خواستار اخذ برند برای این تولیدات هستند تا این محصولات را با نام این شهرستان معرفی کنند.

وی ابراز امیدورای کرد: برگزاری این جشنواره ها در حد بیان وعده ها باقی نماند و هدف گذاریها پیگیری و اجرایی شود.

انگور کلاه داری بجنورد در بازار با نام انگور شاهرودی شهرت گرفته است

در همین خصوص مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بجنورد نیز با بیان این که سالانه 70 هزار تن انگور در این شهرستان تولید می شود عنوان کرد: انگور کلاه داری، شاخص ترین رقم انگور تولیدی این شهرستان است.

حسین خانی نسبت به این که انگور کلاه داری این شهرستان با نام انگور شاهرودی در بازارهای مصرف به فروش می رسد، ابراز تاسف کرد و گفت: تلاش بر این است برای بر طرف کردن این مشکل کد صادراتی برای آن اخذ شود.

وی همچنین تصریح کرد: حضور در این جشنواره نیز برای معرفی توانمندی های انگور کاران این شهرستان است تا بتوان از این طریق برای احداث سرد خانه ویژه نگهداری محصول تولیدی انگور اعتباراتی بگیریم.

اراضی شیب دار استان باید به تاکستان تبدیل شود

استاندار خراسان شمالی نیز در این جشنواره در جمع انگور کاران و مسئولان اجرایی استان و وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: خراسان شمالی در راستای رشد ارزش افزوده محصولات کشاورزی، پذیرای مشارکت سرمایه گذاران برای تشکیل صنایع فرآوری و وابسته به تولیدات کشاورزی است.

ابوطالب شفقت تاکید کرد: علاوه بر این که مدیران سازمان جهاد کشاورزی، مرکز تحقیقات، دانشگاه های استان، تشکلهای کشاورزی و کشاورزان استان باید برنامه داشته باشند، مسئولان استانی نیز پذیرای مشارکت سرمایه گذاران داخل و خارجی همچنین اتحادیه های باغ داران استان برای احداث صنایع تبدیلی و تکمیلی هستند تا زنجیره صنعت انگور استان تشکیل شود.

وی در ادامه اعلام کرد: خراسان شمالی برای اصلاح باغات خواستار سهم بیشتری از منابع مالی وزارتخانه است تا این اعتبارات برای اصلاح روشهای تولید، بهرمندی از دانشهای نوع، برقرای پیوند میان نیروهای تحقیقاتی و عمل همچنین ارتقای ارزش افزوده هزینه شود.

وی افزود: تلاش است تا اراضی شیب دار استان که در حال حاضر به اشتباه در آن گندم کشت می شود در حالی که مستعد برای کاشت درختان تاک هستند، با توافق کشاورزان و در چار چوب قانون اراضی شیب دار برای کاشت درختان انگور آماده سازی شود.

عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات کشاورزی و مسئول گروه ریز میوه های وزارت جهاد کشاورزی نیز اظهار داشت: برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی و ترویجی همچنین توسعه و تقویت آنها و ارائه آموزشهای علمی به کشاورزان از مهم ترین شاخص هایی است که برای برند سازی محصولات کشاورزی باید اجرا شود.

محمدعلی نجاتیان گفت: در همین راستا، اصلاحات باغات، مدیریت در تولید و استفاده از ارقام مناسب از دیگر شاخصهایی است که باید برای برند سازی محصولات کشاورزی محقق شود.

وی اذعان کرد: مسئولان اجرایی برای این امر بر روی اخذ اعتبارات پژوهشی، یارانه ای و حوادث غیر مترقبه برنامه ریزی کنند تا این اعتبارات در مراکز تحقیقات کشاورزی برای دست یابی به اهداف یادشده هزینه شود.

