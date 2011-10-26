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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۳۳

تولید سالانه محصولات زراعی و باغی بستگی به شرایط اقلیمی دارد

تولید سالانه محصولات زراعی و باغی بستگی به شرایط اقلیمی دارد

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان ساوجبلاغ گفت: تولید سالانه محصولات زراعی و باغی در هر منطقه ای به شرایط اقیلمی آن منطقه بستگی دارد

محمد تاج الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تولید گندم در شرایط مناسب اقلیمی در سال حدود 13 هزار و 500 تن، تولید  جو حدود 9 هزار تن، و تولید ذرت علوفه ای و یونجه 155 هزار تن  در سال 89 بوده است.

تاج الدینی عنوان کرد: تولید محصولات لبنی و پروتئینی در شهرستان از جایگاه خوبی برخوردار است به طوری که سالانه تولید 150 هزار تن شیر در شهرستان ، 20 هزار تن گوشت قرمز ، 15 هزار تن تولید گوشت مرغ، 30 هزار تن تخم مرغ ، 450 تن آبزیان و 150 تن تولید عسل سالانه در شرایط ایده آل زیستی و محیطی حاصل می شود.

مدیر اداره جهاد کشاورزی ساوجبلاغ ابراز کرد: تولید محصولات باغی و انواع محصولات سر درختی به تولید محصولات دانه دار ها انواع سیب ، گلابی، توت، ارقام مختلف انگور و انواع هلو، شلیل ، گیلاس ، انواع آلو حاصل می شود و تولید دو محصول هلو و شلیل بیشتر از دیگر میوه هاست و حدود 6 هزار هکتار باغ زیر کشت هلو و شلیل است و سالانه در حدود 120 هزار تن تولید این دو میوه در باغات شهرستان است. 

کد مطلب 1444298

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