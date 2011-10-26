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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۱۲

سرهنگ خرقانی:

13 کیلوگرم هروئین در شهرستان سرباز کشف و ضبط شد

13 کیلوگرم هروئین در شهرستان سرباز کشف و ضبط شد

سرباز - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی شهرستان سرباز گفت: 13 کیلو 426 گرم هروئین در این شهرستان کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامرضا خرقانی ظهر چهارشنبه اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستان سرباز در راستای ارتقا امنیت اجتماعی و مبارزه با سوداگران مرگ و در پی کسب خبر مبنی بر حمل و جا به جایی مواد مخدر از مسیرهای فرعی این شهرستان اقدامات خود را جهت دستگیری قاچاقچیان آغاز کردند.

وی گفت: قاچاقچیان با استفاده از موقعیت جغرافیایی منطقه به محض مشاهده ماموران تغییر مسیر داده و در تعقیب و گریز با بجا گذاشتن مواد مخدر از محل متواری می شوند.

وی افزود: ماموران در پاکسازی از محل 13 کیلو 426 گرم هروئین و دو کیلوگرم حشیش را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سرباز بیان داشت: تلاش جهت دستگیری قاچاقچیان ادامه دارد.

کد مطلب 1444302

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