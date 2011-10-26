نمایشگاه رسانه های دیجیتال در یاسوج برگزار می شود

امین کمالوندی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این نمایشگاه در زمینه‌ نرم‌افزارهای رایانه‌ای، بازی‌های رایانه‌ ای، نرم افزار‌های تلفن همراه و پایگاه‌های اینترنتی از تاریخ 10تا 15 آبان ماه در محل مصلی شهر یاسوج برگزار می‌شود.

وی بیان داشت: فناوری‌ها امروزه نقش مهمی در عرصه های مختلف زندگی مردم دارند و تسلط و آگاهی با این حوزه می تواند تمامی تهدیدات را نیز به فرصت تبدیل کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد افزایش سواد رسانه‌ای را از دیگر دستاوردهای برگزاری نمایشگاه دیجیتال عنوان کرد و گفت: این نمایشگاه همچنین فرصت مناسبی برای توسعه آشنایی نخبگان و دانشگاهیان و نیز مردم باعرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

وی بیان کرد: در این نمایشگاه همچنین نشستها و کارگاه‌های آموزشی با موضوع جنگ نرم در رسانه‌های دیجیتال برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اظهار داشت: آشنایی با نحوه ساخت بازیهای رایانه‌ای و ساخت سایت‌های مفید و ارزشمند از دیگر برنامه های پیش بینی شده در این نمایشگاه است.

کمالوندی یادآور شد: محصولات نرم افزاری در این نمایشگاه با 50 درصد تخفیف به مخاطبان عرضه می شود.