نمایشگاه رسانه های دیجیتال در یاسوج برگزار می شود

امین کمالوندی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این نمایشگاه در زمینه نرمافزارهای رایانهای، بازیهای رایانه ای، نرم افزارهای تلفن همراه و پایگاههای اینترنتی از تاریخ 10تا 15 آبان ماه در محل مصلی شهر یاسوج برگزار میشود.
وی بیان داشت: فناوریها امروزه نقش مهمی در عرصه های مختلف زندگی مردم دارند و تسلط و آگاهی با این حوزه می تواند تمامی تهدیدات را نیز به فرصت تبدیل کند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد افزایش سواد رسانهای را از دیگر دستاوردهای برگزاری نمایشگاه دیجیتال عنوان کرد و گفت: این نمایشگاه همچنین فرصت مناسبی برای توسعه آشنایی نخبگان و دانشگاهیان و نیز مردم باعرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
وی بیان کرد: در این نمایشگاه همچنین نشستها و کارگاههای آموزشی با موضوع جنگ نرم در رسانههای دیجیتال برگزار می شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اظهار داشت: آشنایی با نحوه ساخت بازیهای رایانهای و ساخت سایتهای مفید و ارزشمند از دیگر برنامه های پیش بینی شده در این نمایشگاه است.
کمالوندی یادآور شد: محصولات نرم افزاری در این نمایشگاه با 50 درصد تخفیف به مخاطبان عرضه می شود.
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