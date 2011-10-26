پنج کتابخانه سیار در حاشیه های شهر بجنورد راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت ظهر چهار شنبه در در نخستین همایش انجمن کتابخانه های عمومی خراسان شمالی، اظهار داشت: پنج کتابخانه سیار در قالب اتوبوس با ظاهری جذاب برای نوجوانان و تشویق مردم به امر کتابخوانی در مناطق حاشیه نشین مستقر می شوند.

وی تصریح کرد: شهرداران نیز باید در توسعه کتابخانه های شهری استان توجه بیشتری داشته باشند تا استان بتواند به شاخص های مطلوب در امر کتابخوانی دست یابد.

وی افزود: مردم نیز مطالبات فرهنگی خود را از مسئولان فرهنگی استان در خواست کنند تا روند اجرایی فعالیت های هنری با شتاب بیشتری در استان صورت بگیرد.

استاندار خراسان شمالی همچنین با انتقاد از روند ساخت کتابخانه مرکزی شهرستان بجنورد، گفت: متاسفانه در چند سال اخیر جز هدر رفتن منابع مالی چیزی عاید مردم استان نشده است و ساخت کتابخانه مرکزی بجنورد تاکنون باید به بهره برداری می رسید.

وی اذعان کرد: طی چهار ماه اخیر با تعویض پیمانکار تاکنون سه نوبت بازدید صورت گرفته است و امیدورایم ساخت کتابخانه مرکزی بجنورد با سرعت بیشتری اجرایی شود.

شفقت همچنین گفت: با راه اندازی این کتابخانه نیازهای فرهنگی مردم این شهرستان تامین نمی شود و مسئولان باید به فکر افزایش تعداد کتابخانه های موجود در شهرستان باشند.

وی با بیان این که در امر کتابخانوانی و افزایش زیر ساختهای کتابخوانی در استان طی سال های اخیر ضعیف عمل شده است، گفت: اگر امروز ما شاهد افزایش شاخص های کتابخوانی هستیم این به دلیل زیاد کار کردن نیست چرا که در گذشته ضعیف عمل کرده ایم.

