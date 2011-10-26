عکاسی و فیلمبرداری سرگرمی محبوب شاهان قاجار بودند

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه بزرگداشت روز جهانی میراث دیداری و شنیداری، پیش از ظهر امروز چهارشنبه 4 آبان، با حضور اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، علی‌اکبر اشعری، مشاور رئیس جمهور و رئیس سابق کتابخانه ملی، فرهاد اعتمادی رییس اداره ارتباطات کمیسیون ملی یونسکو، حجت‌الاسلام سید رمضان موسوی مقدم قائم مقام سازمان صدا و سیما، سفرا و فعالان عرصه میرات دیداری و شنیداری در سالن همایش یوسف شریعت‌زاده کتابخانه ملی برگزار شد.

اکبر عالمی کارشناس سینما و رسانه در این برنامه گفت:‌ اهمیت میراث دیداری و شنیداری بر کسی پوشیده نیست. باید در این باره روی حافظه گذرا و فرّار متمرکز شویم. تصویر، در زندگی انسان معاصر بر همه امور کرداری و رفتاری سیطره دارد. تصاویر هستند که رفتار ما را سمت می‌دهند. تصاویر به ما می‌گویند و القا می‌کنند و حتی احساس و ذهن ما را شکل می‌دهند.

وی افزود: از خودمان بپرسیم قدرت تصویر، فیلم، ویدئو، نقاشی‌های قدیم چه در ایران چه در زمان لویی شانزدهم، کارتون، کاریکاتور و ... چه تاثیری روی ذهن ما دارند. 60 درصد از دانسته‌های ما از راه چشم این عطیه الهی حاصل می‌شود. 20 درصد از طریق گوش و باقی از طریق 3 حواس دیگرمان حاصل می‌شوند. به راستی به عنوان یک معلم نگران حفظ و نگهداری تمام دستاوردهایی هستم که در دوره مدرنیته پا به عرصه وجود گذاشته‌اند.

این استاد دانشگاه در ادامه گفت:‌ هر تصویر با خود یک داستان به ارمغان می‌آورد. این یک ضرب‌المثل چینی است که یک تصویر از هزار کلمه بیشتر سخن می‌گوید. زبان تصویر مرز نمی‌شناسد و این زبان جهانی است. سینما به عنوان نماد دوران تجددگرایی، خیلی از چیزها را به هم ریخت و به خیلی چیزها کمک کرد. 48 سال است که افتخار خدمتگزاری در سینما و تلویزیون ایران را دارم. ما دو آرشیو بزرگ داریم که در واقع دو گنجینه اند.

عالمی افزود: اما آرشیو صدا و سیما در جام جم، هشتمین آرشیو جهان است و از نظر استانداردهای مد نظر بی‌نظیر؛ اما آیا باید به همین قانع باشیم یا وضع بهتری را طلب کنیم؟

این مدرس سینما در بخش دیگری از سخنانش گفت:‌ بازیچه‌ محبوب ناصرالدین شاه، دوربین عکاسی و بازیچه محبوب مظفرالدین شاه دوربین فیلمبرداری بود. جالب است که مظفرالدین شاه در تصاویری که از مقابل دوربین می‌گذرد، به قول ما سینمایی‌ها رخ نمی‌نمایاند. تمام رئیس‌جمهورهای جهان، امروز می‌دانند چگونه مقابل دوربین‌ها رخ بدهند. دوران آنالوگ هنوز به سر نرسیده است، اما فقط 20 سال دیگر از این عمر باقی ‌مانده است.

وی در پایان گفت:‌ عکاسی به راستی در آغاز قرن بیستم فراگیر شد؛ به خانواده‌ها رفت و از انحصار عکاسان خارج شد. این هنر از آغاز قرن 21 دوباره متولد شد.