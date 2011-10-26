کاهش 45 درصدی آمار تصادفات حوزه پلیس راهور در شهرستان کرج

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایران نژاد ظهر چهارشنبه در جلسه شورای ترافیک در فرمانداری افزود: پلیس راهور تلاشهای زیادی داشته و توانسته در کاهش آمار تصادفات تاثیر فراوانی داشته باشد.

وی ادامه داد: به این ترتیب، در شش ماهه اول سال 90، حدود سه هزار و 400 فقره تصادف در حوزه پلیس راهور کرج اتفاق افتاده درحالیکه این امر در مدت مشابه سال قبل، حدود هفت هزار و 500 فقره بوده است.

فرماندار کرج اضافه کرد: این امر از کاهش 45 درصدی در این زمینه نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت می کند و تلاشهای پلیس راهور در این زمینه شایان تقدیر است.

پنج جلسه شورای ترافیک در شش ماه اول امسال برگزار شده است

ایران نژاد گفت: در شش ماهه اول سال 89، سه جلسه شورای ترافیک در کرج برگزار شده درحالیکه این عدد در خصوص مدت مشابه سال جاری، پنج جلسه بوده است.

وی یادآور شد: همچنین در شش ماهه اول سال 89، 50 مصوبه داشتیم درحالیکه این میزان در شش ماهه اول سال 90، 74 مصوبه بوده است.

این مسئول در خصوص پلهای عابر نیز افزود: لازم است تعداد پلهای عابر در کرج افزایش یابد تا به کمک این امر بتوانیم از به وجود آمدن تصادفات خودروها با عابر جلوگیری کنیم و آمار تصادفات در این زمینه کاهش یابد.

فرماندار کرج اضافه کرد: صرف کاهش آمار تصادفات خودروها با هم کافی نیست و باید از به وجود آمدن تصادفات خودروها با عابر نیز جلوگیری کنیم.