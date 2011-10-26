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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۰۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

دعوت احمد شهید به مناظره/ سری هم به اتاقهای گاز آمریکا بزنید

دعوت احمد شهید به مناظره/ سری هم به اتاقهای گاز آمریکا بزنید

عضو کمیسیون قضائی مجلس با رد ادعاهای گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران گفت: با توجه به اینکه حقوق جزایی اسلام بهترین و کاملترین قوانین است من وی را برای اثبات کذب بودن این ادعا به مناظره دعوت می‌کنم.

خلیل حیات مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد گزارش اخیر گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران گفت: باید بگویم که سالهاست جنگ کفر و حق آغاز شده است و در این جنگ حتی اگر ایران تن به قوانین آنها هم بدهد بازهم این جنگ ادامه داشته و ادعاهای دیگری را عنوان می کنند.

وی افزود: آقای احمد شهید، آمریکا و کشورهایی که ادعای نقص حقوق بشر در ایران را دارند بهتر است سری هم به اتاقهای گاز و زندانهای مخفیانه در غرب و آمریکا بزنند تا به معنای واقعی نقص ابتدایی ترین حقوق یک انسان را شاهد باشند در حالیکه ایران اسلامی با مهربانی و رافت احکام را اجرا می کند.

این عضو کمیسیون قضائی مجلس با بیان اینکه بهترین حقوق جزایی حقوق اسلام است گفت: بنده حاظرم برای اثبات کذب بودن این ادعا با آقای احمد شهید مناظره داشته باشم تا با توجه به قوانین جزایی جهان ویژگیهای منحصر به فرد حقوق جزایی اسلام را اثبات کنم.

کد مطلب 1444313

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