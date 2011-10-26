محمد جهانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: این واقعه بر اثر اتصال سیم های برق حوالی صبح امروز در خوابگاه دبیرستان وابسته به دانشگاه بین المللی علوم دریانوردی چابهار رخ داده که طی آن دو دانش آموز به نامهای "قاسم حیرتی" و "قنبر قریب" جان باختند.

وی ادامه داد: همچنین سه دانش آموز دیگر به نامهای "برهان الدین بلیده" ، "فرشید درزاده" و "جمال رئیسی" نیز دچار سوختگی شدید شده که هر سه نفر با اولین پرواز راهی یکی از بیمارستانهای مرکز استان در زاهدان شدند.

حدود 300 نفر دانش آموز خوابگاه دبیرستان پسرانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در گروههای پنج نفره جانمایی و اسکان یافته اند.

سال گذشته در پاییز نیز وقوع آتش‌سوزی در مدرسه شبانه‌روزی چاه‌رحمان واقع در بخش نصرت‌آباد در سیستان و بلوچستان منجر به کشته‌شدن یک دانش‌آموز شد که هنوز مقصران این حادثه شناسایی و حکم آنها از سوی مراجع قضایی اعلام نشده است.