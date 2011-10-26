به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا همتی پیش از ظهر چهارشنبه در شورای حفظ بیت المال استان همدان واکنش قوه قضائیه در خصوص خلع ید اراضی ملی را نقطه عطفی برای حفاظت از این عرصه ها عنوان کرد.

همتی عنوان کرد: تاکنون برای حفاظت از عرصه های ملی بیش از 13 هزار و 830 پرونده تشکیل و به محاکم قضایی ارسال شده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان افزود: از این تعداد تاکنون برای هشت هزار و 567 فقره رأی صادر و به مرحله اجرا درآمده است.

وی گفت: در اجرای مصوبات شورای حفظ بیت المال استان همدان و دستور ویژه دادستان 373 قطعه به مساحت 424 هکتار و ارزش ریالی چهار میلیارد و 500 میلیون ریال بدون تشریفات آیین دادرسی از دست متصرفان به عرصه های ملی رفع تصرف شده است.

دادستان همدان و دبیر شورای حفظ بیت المال استان همدان نیز این نشست بر سرکشی مستمر از زمین های خلع ید شده به منظور جلوگیری از تصرفات مجدد تأکید کرد.

حجت الاسلام احمد بیگلری از دستگاه های خدمت رسان خواست قبل از ارائه هر گونه خدمت در محدوده حریم شهرها از شهرداری ها و سازمان مسکن و شهرسازی استعلام کنند.