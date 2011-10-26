به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح این فروشگاه با حضور رضا هاشمینژاد مدیر انتشارات افق و چهرههای مختلف فرهنگی از بین نویسندگان، مترجمان و گرافیستها از ساعت 18 تا 21 سهشنبه 10 آبان برگزار میشود.
این فروشگاه با مدیریت داخلی مهسا ملکمرزبان مترجم، نویسنده و مجری تلویزیون اداره خواهد شد و فروشندگان آن نیز از بین چهرههای آشنا به کتاب و کتابخوانی انتخاب شدهاند.
سعی شده است مراسم افتتاحیه «کتاب افق» در فضایی صمیمانه و به دور از سخنرانیهای مرسوم برگزار شود؛ گرچه برخی چهرههای مطرح به فراخور شرایط سخنانی برای جمع ایراد خواهند کرد.
این فروشگاه تنها به کتابهای نشر افق اختصاص ندارد و کتابهای ناشران تخصصی ادبیات، فلسفه، هنر شامل سینما، تئاتر، هنرهای تجسمی و موسیقی را نیز عرضه میکند.
در طراحی دکوراسیون «کتاب افق» سعی شده است فضایی فراهم شود که مراجعهکنندگان سادهترین دسترسی را به کتابها داشته باشند همچنین بتوانند دقایقی را برای بررسی و انتخاب کتابها در فروشگاهها تامل کنند.
این مراسم 10 آبان در خیابان انقلاب، بعد از دانشگاه تهران، کنار سینما سپیده، نبش کوچه اسکو برگزار خواهد شد.
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