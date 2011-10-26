به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله بیات افزود: نخستین فصل کاوش باستان‌شناسی در تپه‌ "تازه‌کند" همدان با همکاری میراث فرهنگی و واحد پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی همدان انجام شد.

بیات اظهار داشت: این کاوش ها با کشف شواهدی از استقرار در هزاره‌ پنجم تا هزاره‌ سوم پیش از میلاد به پایان رسید.

بیات اظهار داشت: این محوطه‌ ارزشمند پیش از تاریخ، در دشت همدان و به‌عنوان شاهراه ارتباطی زاگرس مرکزی و مرکز فلات ایران است.

وی ادامه داد: این کاوش باستان‌شناختی - لایه‌شناختی با اهداف پژوهشی و آموزشی و به ‌منظور شناسایی و تعیین توالی لایه‌شناختی نهشته‌ها و مواد فرهنگی و شناخت دوره‌های استقراری انجام شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان عنوان کرد: در این راستا با انتخاب گمانه‌های مناسب برای کاوش عمودی، پنج کارگاه لایه‌نگاری ایجاد شد که نتایج مقدماتی حاصل از کاوش به شناسایی چند دوره استقرار از مس و سنگ میانی تا دوره‌ی مفرغ از هزاره‌ی پنجم تا هزاره‌ی سوم پیش از میلاد منجر شد.

وی گفت: به‌منظور مطالعات دقیق‌ تر در این محوطه، آزمایش‌های گاه‌ نگاری یافته‌های آلی و معدنی و مطالعات ماکرومورفولوژی در حال انجام است که به شناخت نحوه‌ی تشکیل و ارتباط لایه‌ها و مطالعات تکمیلی منجر می‌شود.

بیات درباره‌ یافته‌های این کاوش نیز افزود: از یافته‌های جالب توجه در این محوطه می‌توان به وجود گونه‌ خاصی از سفال‌های خشن و مختلط با شیارهای موازی اشاره کرد که در باستان‌شناسی بین‌النهرین به سینی پوست‌کنی ( Husking tray ware ) معروف است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان گفت: این موضوع به مطالعات بهتر شناخت برهمکنش‌های فرهنگی غرب ایران و بین‌النهرین در پیش از تاریخ کمک می کند.

بیات گفت: تپه‌ "تازه‌کند" در 15 کیلومتری شمال غرب شهر همدان و دو کیلومتری شمال شهر بهار بین اراضی روستای حسام‌آباد و به فاصله‌ 700 متری جنوب آن در کنار جاده‌ آسفالته همدان ـ غار علیصدر ـ بیجار واقع شده است.