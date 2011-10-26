  1. بین الملل
  2. سایر
۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۱۱

سقوط بی سابقه ارزش دلار در برابر ین ژاپن

سقوط بی سابقه ارزش دلار در برابر ین ژاپن

بر اساس آخرین اعلام قیمت دلار آمریکا در برابر ین ژاپن به پائین ترین میزان خود سقوط کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بر اساس این اعلام روز گذشته قیمت دلار در برابر ین به پائین ترین حد خود رسید و بانک مرکزی آمریکا بر آن است تا برای مقابله با این روند سیاست های پولی خود را تسهیل کند.

گفته می شود که در سقوط روز گذشته قیمت دلار آمریکا و رسیدن آن به 75.709 ین؛ تجار گفتند که هنوز نشانه هایی درباره دخالت دولت توکیو برای کاهش ارزش دلار در برابر ارز ژاپنی دیده نمی شود.

سقوط دلار در برابر ین در حالی است که بحران اقتصادی، آمریکا و اروپا را فرا گرفته و برخی کشورها از جمله روسیه، هند، برزیل، و چند اقتصاد در حال ظهور از برنامه های خود برای جایگزینی دیگر ارزها در معاملات خارجی خبر داده اند.

کد مطلب 1444327

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها