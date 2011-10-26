سقوط بی سابقه ارزش دلار در برابر ین ژاپن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بر اساس این اعلام روز گذشته قیمت دلار در برابر ین به پائین ترین حد خود رسید و بانک مرکزی آمریکا بر آن است تا برای مقابله با این روند سیاست های پولی خود را تسهیل کند.

گفته می شود که در سقوط روز گذشته قیمت دلار آمریکا و رسیدن آن به 75.709 ین؛ تجار گفتند که هنوز نشانه هایی درباره دخالت دولت توکیو برای کاهش ارزش دلار در برابر ارز ژاپنی دیده نمی شود.

سقوط دلار در برابر ین در حالی است که بحران اقتصادی، آمریکا و اروپا را فرا گرفته و برخی کشورها از جمله روسیه، هند، برزیل، و چند اقتصاد در حال ظهور از برنامه های خود برای جایگزینی دیگر ارزها در معاملات خارجی خبر داده اند.