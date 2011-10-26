وزارت راه انگیزه ساخت جاده ابر و جنگل گلستان را نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد محمدی زاده ظهر چهارشنبه در حاشیه همایش بین المللی آتش سوزی عرصه های طبیعی در پاسخ به خبرنگار مهر افزود: اصرار بر اجرای طرح در مسیر جاده فعلی با رفع نقایص مهندسی در جاده بود که به عنوان جاده دسترسی درجه 1 از آن استفاده می شود.

وی اظهار داشت: سازمان حفاظت محیط زیست در صورتیکه ملاحظات زیست محیطی رعایت شده باشد 20 روزه مجوز می دهد.



رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور درباره همایش ملی آتش سوزی عرصه های طبیعی در گلستان گفت: علت برگزاری همایش در گلستان دو مورد بود ازجمله اینکه کانون اصلی آتش سوزی جنگلها در گلستان بود.

وی اظهار داشت: علاقه مندی مسئولان و به ویِژه استاندار برای برگزاری این همایش عامل دیگر بود.

محمدی زاده گفت: سال گذشته طرحی با مشارکت سازمان محیط زیست وسازمان جنگلها و مدیریت بحران تهیه شد و تمامی صاحب نظرانی که در دستگاههای اجرایی بودند طرح جامعی را تهیه کردند و رویکرد آن پیش آگهیٰ، پیشگیری و اطفای حریق است.



وی گفت: از طرفی رویکرد دیگر این طرح، به کارگیری فناوری و تجهیزات نوین و اطلاعات ماهواره ای درتشخیص کانونهای بحران، تهیه طرحهای تفصیلی و کار علمی در مورد کانونهایی است که استعداد اتش سوزی دارند.

وی عنوان کرد: تقدم ما امر پیشگیری بود و تاکنون کسی به دنبال آن نبود و به عنوان رویکرد غالب در نظر گرفته شد.

محمدی زاده گفت: تاکنون ساختار تشکیلاتی برای این امر نداشتیم و سازمانی که در کشور وظیفه اطفا حریق را دارد، زیر مجموعه مدیریت شهری و شهرداریهاست و عرصه های منابع طبیعی را شامل نمی شوند.

محمدی زاده تاکید کرد: ما ساختار وظیفه مند می خواهیم و در جنگلها تجهیزات نیاز داریم.

وی یادآورشد: امر آموزش نیز مغفول ماند و آموزش فقط به نیروهای امداد گر داده می شد در حالیکه ما باید به همه ذینفعان اعم از عشایر، اهالی روستاها و بسیجیان در کنار امدادگران اموزش دهیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در مورد طرح جامع اطفا حریق گفت: در حال تحقق این امر هستیم و درمجلس همه مراحل طی شده و فقط مجلس باید اعتبار اختصاص دهد که امسال فقط منابع دستگاهها را کمی تقویت کرده ولی در سال آینده توقع داریم مجلس ردیف اختصاصی برای این امر در نظر بگیرد.

وی عنوان کرد: اکنون این طرح در دولت و در کمیسیون زیربنایی در حال تصویب است.