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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۵۲

هواشناسی خراسان شمالی نسبت به وقوع سیل هشدار داد

هواشناسی خراسان شمالی نسبت به وقوع سیل هشدار داد

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی در خصوص وقوع سیل در این استان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بهزادی اظهار داشت: تصاویر ماهواره ای بیانگر ورود سامانه بارشی جدیدی بر روی استان است که سبب کاهش دما، ابرناکی، وزش شدید باد،‌ رگبار و رعد و برق و بارش برف در ارتفاعات استان خراسان شمالی خواهد شد.

وی تصریح کرد: این سامانه تا اواسط هفته آینده در استان فعالیت دارد که بارش باران در روز پنج شنبه و همچنین شنبه شدت بیشتری دارد.

به گفته مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی آب گرفتگی معابر طی این مدت دور از انتظار نیست.

معاون راهداری اداره کل راه و ترابری خراسان شمالی نیز به رانندگانی که قصد عبور از محور جنگل گلستان را دارند توصیه کرد: بدلیل کم شدن دید افقی در طول جاده خصوصا در گردنه امین الله رانندگان حتما با استفاده از مه شکن تردد کنند.

علی اصغر بدیعی مقدم اذعان کرد: رانندگان در طول سفر تجهیزات ایمنی و زمستانی با خود به همراه داشته باشند. 

کد مطلب 1444334

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