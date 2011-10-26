بزرگداشت عباس جهانگیریان در جشنواره تئاتر کودک

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جهانگیریان نویسنده و پژوهشگر حوزه کودک و نوجوان از چهره‌های فعال و مؤثر در تئاتر است که مراسم بزرگداشت این دوره از جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان به تجلیل از این هنرمند با سابقه تئاتر کودک و نوجوان اختصاص خواهد داشت.



هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان از 15 تا 20 آبان‌ماه به دبیری شهرام کرمی و با مشارکت اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در این شهر برگزار می‌شود.