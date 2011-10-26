سالانه یک میلیارد تومان صرف احداث و نگهداری سرویس های بهداشتی مشهد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رمضانعلی شورابی اظهار داشت: در حال حاضر 3 هزار و 151 سرویس بهداشتی در سطح شهر مشهد قرار دارد، که از این میزان، نزدیک به 85 درصد آنها قابل بهره برداری است.

وی همچنین افزود: جهت احداث سرویس های بهداشتی 990 میلیون تومان و برای ترمیم سرویس ها 100 میلیون تومان هزینه لازم است.

شورابی تصریح کرد: طبق آمار به دست آمده، سرویس های بهداشتی حاشیه سطح شهر از لحاظ نظافت، تمیز تر از سرویس های بهداشتی پارک ها است.

وی همچنین اذعان داشت: وجود این سرویس ها در سطح شهر، بستگی به مکان تردد مردم دارد، که می توان منطقه ثامن و دیگر مناطق پرتردد زائرین و شهروندان را از جمله این اماکن دانست.

شورابی خبر داد: برای نگهداری از سرویس های بهداشتی سطح شهر، نگهبان هایی قرار دارند که مسئول حفظ و نظافت این سرویس ها هستند.

وی همچنین اذعان داشت: هر سال تعداد سرویس های بهداشتی سطح شهر افزایش یافته و این روند متناسب با نیاز شهروندان و رفاه حال زائران صورت می گیرد.

مدیر برنامه ریزی خدمات شهری تصریح کرد: طرح سرویس های بهداشتی مشارکتی مساجد، با توجه به همکاری مساجد و شهرداری صورت گرفته و آن دسته از مساجدی که حاضرند سرویس های بهداشتی خود را در اختیار عموم قرار دهند، هماهنگی های لازم را با شهرداری انجام می دهند.

وی گفت: همکاری شهروندان در حفظ و نگهداری سرویس های بهداشتی و فرهنگ سازی صحیح استفاده از آنها، حائز اهمیت است.