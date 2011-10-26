اجرای عملیات طعمه گذاری در تمام محلات شهر کرج

ندا ساسانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال جاری با هدف کنترل و مبارزه با حیوانات موذی، عملیات طعمه گذاری در سطح تمامی محلات شهر کرج انجام شد.

وی در ادامه از شناسایی کلونیهای آلوده و عملیات مربوط به انسداد این کلونیها در معابر شهری خبر داد و افزود: در صورت جلب مشارکت شهروندی برای حفظ بهداشت محیط و عدم ایجاد سه هسته اصلی تکثیر موش یعنی آب، غذا و پناهگاه می توان به کنترل رشد و تولید مثل این جانوران پرداخت.

این مسئول خواستار همکاری شهروندان در این زمینه شد.

ساسانی در پایان افزود: شهروندان در صورت نیاز به طعمه گذاری موردی، می توانند با شماره های 40 -2756337 تماس بگیرند یا به سامانه 10006335 پیام کوتاه ارسال کنند.