ارتقای کیفیت کالاهای صادراتی در لرستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله دهمرده ظهر چهارشنبه در مراسم روز ملی صادرات در استان لرستان اظهار داشت: کیفیت کالاهای صادراتی استان لرستان به سایر کشور ها باید ارتقا پیدا کند.

وی بیان داشت: در صورت ارتقای کیفیت کالاهای صادراتی استان لرستان میزان تقاضا نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

استاندار لرستان با تاکید بر وجود فضای تعامل و همدلی در میان دستگاههای اجرایی استان لرستان عنوان کرد: خوشبختانه با وجود این تعامل و همدلی کارهای مطلوبی در بخش های زیرساختی و فرهنگی در لرستان صورت گرفته است.

دهمرده با تاکید بر وجود پتانسیلهای فراوان در بخشهای مختلف لرستان ادامه داد: باید از این پتانسیلها و ظرفیتها در راستای رشد و توسعه استان نهایت استفاده را کرد.

وی با اشاره به کلنگزنی سه طرح بزرگ زیربنایی در استان لرستان با حضور رئیس جمهور یادآور شد: با ساخت و اجرایی شدن این پروژه ها استان لرستان در مسیر توسعه و تعالی حرکت خواهد کرد.

استاندار لرستان با تاکید بر ایجاد زیرساختهای حمل و نقل و انرژی در استان لرستان افزود: در صورت عدم ایجاد این دو زیرساخت مهم هیچگونه توسعه پایداری در لرستان رخ نخواهد داد.

دهمرده با تاکید بر ورود بخش خصوصی برای رشد و توسعه استان لرستان گفت: ورود بخش خصوصی و همچنین پرداخت تسهیلات به موقع توسط بانکها مهمترین راه رشد و توسعه استان لرستان است.