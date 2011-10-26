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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۴۰

دهمرده تاکید کرد:

ارتقای کیفیت کالاهای صادراتی در لرستان ضروری است

ارتقای کیفیت کالاهای صادراتی در لرستان ضروری است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: استاندار لرستان بر ضرورت ارتقای کیفیت کالاهای صادراتی این استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله دهمرده ظهر چهارشنبه در مراسم روز ملی صادرات در استان لرستان اظهار داشت: کیفیت کالاهای صادراتی استان لرستان به سایر کشور ها باید ارتقا پیدا کند.

وی بیان داشت: در صورت ارتقای کیفیت کالاهای صادراتی استان لرستان میزان تقاضا نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

استاندار لرستان با تاکید بر وجود فضای تعامل و همدلی در میان دستگاههای اجرایی استان لرستان عنوان کرد: خوشبختانه با وجود این تعامل و همدلی کارهای مطلوبی در بخش های زیرساختی و فرهنگی در لرستان صورت گرفته است.

دهمرده با تاکید بر وجود پتانسیلهای فراوان در بخشهای مختلف لرستان ادامه داد: باید از این پتانسیلها و ظرفیتها در راستای رشد و توسعه استان نهایت استفاده را کرد.

وی با اشاره به کلنگزنی سه طرح بزرگ زیربنایی در استان لرستان با حضور رئیس جمهور یادآور شد: با ساخت و اجرایی شدن این پروژه ها استان لرستان در مسیر توسعه و تعالی حرکت خواهد کرد.

استاندار لرستان با تاکید بر ایجاد زیرساختهای حمل و نقل و انرژی در استان لرستان افزود: در صورت عدم ایجاد این دو زیرساخت مهم هیچگونه توسعه پایداری در لرستان رخ نخواهد داد.

دهمرده با تاکید بر ورود بخش خصوصی برای رشد و توسعه استان لرستان گفت: ورود بخش خصوصی و همچنین پرداخت تسهیلات به موقع توسط بانکها مهمترین راه رشد و توسعه استان لرستان است.

کد مطلب 1444344

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