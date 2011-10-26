شناسایی استعداد و مهارت آموزی در کمیته امداد اصل اول است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین انواری قبل از ظهر چهارشنبه در مراسم جشن توانمندسازی و خودکفایی 1110 خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم که در سالن همایش های مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، با اشاره به تاریخچه تاسیس کمیته امداد امام اظهار داشت: پایه این نهاد از زمانی گذاشته شد که امام قبل از پیروزی انقلاب دستور داد تا از خانواده های مبارزین در زندان های ساواک حمایت شود تا آنان در تنگنا قرار نگیرند.



وی یادآور شد: اما بعد از گذشت چند روز از پیروزی انقلاب در تاریخ 14 اسفند 57 با دستور امام این شجره طیبه آشکار شد و زمینه بروز و ظهور و علنی شدن آن فراهم شد.



حفظ حرمت خانواده‌های نیازمند مورد تأکید امام بود



انواری در ادامه اظهار داشت: یکی از ویژگی‌هایی که امام بر آن تأکید فراوان داشت، حفظ حرمت و عزت خانواده‌های نیازمند بود و این مسئله در همه حال در نهاد کمیته امداد لحاظ شده است.



وی در این خصوص افزود: آنچه امروز در کمیته امداد بیش از حمایت‌های مالی از مددجویان دارای اهمیت است، توانمندسازی فکری و آموزش‌های فنی و تخصصی برای ایجاد اشتغال است تا آنان بتوانند روی پای خود بیایستند.



سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) مهارت آموزی را اصل نخست در برنامه‌های حمایتی کمیته امداد عنوان کرد و افزود: اصل اول بر شناسایی استعدادهای مددجویان و آموزش در جهت باروری این استعدادهاست و بعد از آن در اختیاز گذاشتن سرمایه تا بر اساس این استعدادها بتوانند برای خود شغلی داشته باشند.



وی با بیان این که کمیته امداد امام امسال با یک آرایش جهادی برای بارور کردن این استعدادها به میدان آمده است، تصریح کرد: امسال با کمک و مساعدت بانک ها این امکان وجود دارد که در کمیته امداد بتوانیم تا 300 هزار فرصت شغلی را در کشور ایجاد کنیم.



رابطه معنوی کمیته امداد با مددجویان خودکفا قطع نمی شود



انواری در پایان اظهار داشت: البته رابطه مددجویانی که به خودکفایی رسیده و حالا برای خود شغلی دارند با کمیته امداد قطع نمی شود و تنها مستمری آنها قطع شده و رابطه عاطفی و معنوی بین آنها با کمیته پایان نمی یابد.

