برپایی نمایشگاهی از فناوریهای نوین در همایش آتش سوزی عرصه های طبیعی

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه ظهر چهارشنبه در حاشیه اولین همایش بین المللی آتش سوزی در عرصه های طبیعی دایر شد تا محققان با این دستاوردها بیشتر آشنا شوند.

نائب رئیس نخستین همایش بین المللی آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی گفت: آشنایی محققان و کارشناسان با عملکرد مدیران در آتش سوزی از اهداف این همایش در استان است.

عبدالرضا دادبود ‌تبادل ایده و نظر در موضوع آتش سوزی بین محققان در سطوح منطقه ای، ملی و بین المللی را از دیگر اهداف برگزاری این همایش عنوان کرد.

معاون عمرانی استاندار گلستان افزود: علاوه بر این، توجه بیشتر و دقیق تر در باره اولویتهای پژوهشی که در این بخش در کشور وجود دارد از دیگر اهداف برگزاری این همایش است.

دادبود اضافه کرد: در سومین روز برگزاری این همایش نیز طبق برنامه تعدادی از محققان، مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی به بازدید از عرصه های منابع طبیعی استان خواهند پرداخت.

نخستین همایش بین المللی آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی از امروز با حضور مقامات و مسئولان ارشد کشوری و استانی، محققان، پژوهشگران،‌ اندیشمندان و میهمانان داخلی و خارجی آغاز به کار کرده است.

طی برگزاری این همایش 150 مقاله به صورت پوستر و سخنرانی ارائه می شود.

این همایش تا ششم آبان ماه جاری در تالار خلیج فارس دانشگاه پردیس گلستان ادامه خواهد داشت.