20 هزار بازرسی از واحدهای تولیدی خراسان رضوی صورت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سنجری قبل از ظهر چهارشنبه در حاشیه جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار به خبرنگاران اظهار کرد: از مجموع کل بازرسی های صورت گرفته در سال جاری 16 هزار مورد بازرسی ادواری و 4 هزارمورد بازرسی موردی بوده است که مجموعاً چهار درصد رشد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته دارد.

سنجری با اعلام اینکه هزار و 800 صورت جلسه کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار از واحد های کارگری در شش ماهه اول سال جاری وصول شده است، افزود: این رقم نیز به نسبت مدت مشابه با 55 درصد رشد روبروست که نشان از پویایی و فعالیت مطلوب کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار در واحد های کارگری است.

سنجری با اشاره به بررسی 712 مورد حادثه ناشی از کار در این مدت اظهار داشت: با توجه به اینکه غالب حوادث ناشی از کار در سال جاری در بخش ساختمان به وقوع پیوسته است از ابتدای سال جاری با تشکیل کمیته استانی بررسی راهکارهای کاهش حوادث در بخش ساختمان را انجام می دهیم.

وی افزود: با برگزاری جلسات متعدد، توزیع پمفلت و بروشورهای ایمنی در بخش ساختمان با همکاری شهرداری مشهد، تهیه گزارش تصویری از کارگاههای ساختمانی نا ایمن و پخش آن از طریق برنامه گزارش پنج شبکه استانی سیمای خراسان رضوی، برگزاری کلاس آموزشی جهت کارفرمایان و مهندسین نظام مهندسی، بازرسی مستمر و دقیق از کارگاههای ساختمانی تلاش کردیم تا حوادث را در این بخش کاهش دهیم.

گفتنی است، در همین راستا و با بررسی و کنترل دقیق کارگاه های ساختمانی از ابتدای سال جاری تاکنون 17 کارگاه ساختمانی نا ایمن به دلیل عدم رعایت نکات و مقررات قانونی توسط اداره بازرسی کار این اداره کل با هماهنگی مقام قضایی پلمپ شده است.