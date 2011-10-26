  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۱۹

اختلال شبکه ایرانسل در مرکز تهران/ حل مشکل تا کمتر از یک ساعت

اختلال شبکه ایرانسل در مرکز تهران/ حل مشکل تا کمتر از یک ساعت

اختلال بخشی از منطقه مرکزی شبکه ایرانسل در شهر تهران از صبح امروز باعث بروز برخی مشکلات در کیفیت مکالمات مشترکان این اپراتور شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، این اختلال از ساعت 10 امروز در بخشی از محدوده مرکزی شهر تهران برای برخی مشترکان ایرانسل به وجود آمده به نحوی که مشترکان در این محدوده در کیفیت مکالمات خود دچار مشکل شده اند.

مسئولان شرکت ایرانسل با تایید این اختلال ضمن عذرخواهی از مشترکان به دلیل مشکل به وجود آمده در پاسخ به پیگیری خبرنگار مهر اعلام کردند که این مشکل ظرف 45 دقیقه آینده رفع خواهد شد و کیفیت مکالمات مشترکان به حالت عادی برخواهد گشت.
 
این شرکت اعلام کرده که مشکل به وجود آمده مربوط به کیفیت صوت است و مشترکان از بابت ارسال و دریافت پیامک و GPRS با مشکلی مواجه نیستند.
کد مطلب 1444352

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها