اختلال شبکه ایرانسل در مرکز تهران/ حل مشکل تا کمتر از یک ساعت

به گزارش خبرنگار مهر، این اختلال از ساعت 10 امروز در بخشی از محدوده مرکزی شهر تهران برای برخی مشترکان ایرانسل به وجود آمده به نحوی که مشترکان در این محدوده در کیفیت مکالمات خود دچار مشکل شده اند.

مسئولان شرکت ایرانسل با تایید این اختلال ضمن عذرخواهی از مشترکان به دلیل مشکل به وجود آمده در پاسخ به پیگیری خبرنگار مهر اعلام کردند که این مشکل ظرف 45 دقیقه آینده رفع خواهد شد و کیفیت مکالمات مشترکان به حالت عادی برخواهد گشت.

این شرکت اعلام کرده که مشکل به وجود آمده مربوط به کیفیت صوت است و مشترکان از بابت ارسال و دریافت پیامک و GPRS با مشکلی مواجه نیستند.