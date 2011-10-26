بی انضباطی مالی آسیب بزرگ اقتصاد ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی ظهر چهارشنبه با بیان این مطلب در جلسه شورای اداری استان مرکزی افزود: این بی انطباطی مالی در کشور موجب شده اول اینکه ندانیم مجموع درآمد کشور چقدر است ثانیا آنچه به عنوان بودجه کشور نوشته می شود بر اساس پول نفت باشد نه مالیات امر مهمی که آینده نسل بعد را با تهدید جدی روبرو کرده است!

وی ادامه داد: در حالیکه باید مجموع درآمدهای کشور از محل وصول مالیات 70 هزار میلیارد تومان باشد این رقم در حال حاضر تنها 30 هزار میلیارد تومان است .

رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: قیمت تمام شده کالاهای تولیدی، کیفیت پایین کالاها و عدم برآورد دقیق از هزینه های کشور از دیگر مشکلات ناشی از بی انظباطی مالی کشور است که تلاش در جهت رفع این معضل باید در دستور کار همه مسئولان قرار بگیرد.

رشد اقتصادی پایین در شأن نظام جمهوری اسلامی ایران نیست

رحمانی فضلی در ادامه با اشاره به رشد اقتصادی پایین کشور گفت: رشد اقتصادی پایین در شأن کشوری که امروز به عنوان یک الگوی حکومت دینی در منطقه و جهان مطرح است نیست.

وی با بیان این که دنیای امروز مشتاق الگوی اقتصادی جدیدی است گفت: ایران امروز باید با کارآمدکردن نظام و حرکت در مسیر پیشرفت و توسعه ضمن برقراری عدالت اجتماعی در درون کشور الگویی جدید به اقتصاد جهان ارائه کند.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: دنیا می داند هیچ کشوری نمی تواند در حوزه فکر، اندیشه و اعتقادات با ایران به رقابت بپردازد این در حالیست که همواره توانسته اند با اتکا به برخی نقاط ضعف موجود در اقتصاد ایران این کشور را به مبارزه های اقتصادی دعوت کنند.

رحمانی فضلی بیان داشت: باید با همت در حوزه اقتصاد کشور و رفع نواقص موجود توان رقابتی خود را با کشورهای جهان در این حوزه افزایش دهیم.

عملکرد بخش خصوصی قابل قبول نیست

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در ادامه با انتقاد از عملکرد بخش دولتی در حوزه اقتصاد طی ادوار گذشته بیان داشت: متاسفانه فرهنگ غلط حاکم بر فعالیت های اقتصادی بخش دولتی امروز در عملکرد بخش خصوصی نیز مشهود بوده و این امر باعث عدم تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسی در کشور شده است.

رحمانی فضلی افزود: بخش خصوصی همواره می خواهد با آویزان کردن خود به بخش دولتی از لابی های سیاسی و رانت های سیاسی در پیشبرد امور خود استفاده کند این درحالیست که بخش خصوصی باید کاملا جدا از بخش دولتی به فعالیتهای اقتصادی خود جامه عمل بپوشاند.

وی تاکید کرد: بخش خصوصی باید در مسیر فعالیت های اقتصادی خود بخش دولتی را در حاشیه امور خود قرار دهد و از نیروی مردمی در پیشبرد امور استفاده کند.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به ناکارآمدی بخش دولتی در حوزه فعالیت های اقتصادی بیان داشت: ناتوانی بخش دولتی طی 33 سال گذشته به همگان اثبات شده و اجرا شدن اصل 44 قانون اساسی نیز به همین دلیل محقق شد.

رحمانی فضلی همچنین با انتقاد از شیوه عملکرد بانک های خصوصی در کشور گفت: اگر بانک خصوصی در کشور ایجاد می شود باید بر اساس نظامات بانک خصوصی فعالیت های خود را دنبال کند نه اینکه بانک خصوصی تاسیس و شیوه دولتی در آن اعمال شود.

دیوان محاسبات دنبال مچ گیری و پرونده سازی نیست

رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: دیوان محاسبات دستگاه نظارتی است که دنبال مچ گیری و پرونده سازی بیهوده نیست و پیشگیری اولویت کاری این بخش است.

رحمانی فضلی گفت: دیوان محاسبات کشور در پی آن است تا با نظارت درست و کمک به مسئولین اجرایی کشور مدیران را در پیاده کردن اهداف قانونی با رعایت انظباط مالی کمک کند.

وی کاهش 60 درصدی تخلفات در تفریغ بودجه سال 88 نسبت به سال 87 را حاصل نظارت دقیق و کمک دیوان محاسبات به مدیران در اجرای مفاد قانونی عنوان کرد و افزود: پیش بینی می شود امسال بیش از 60 درصد شاهد کاهش تخلفات در تفریغ بودجه باشیم.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور یادآور شد: 75 درصد از تخلفات مدیران دستگاههای اجرایی به عدم آگاهی از قوانین، جوان بودن جامعه مدیریتی و بی تجربگی آنها برمی گردد.