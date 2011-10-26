قطار اعتراضات در آمریکا توقف ندارد/ افزایش بدبینی مردم به دولتمردان

افزایش مالیاتها، کاهش دستمزدها، شکاف طبقاتی موجود، اوضاع نابسامان اقتصادی، ادامه سیاستهای جنگ طلبانه و ناتوانی دولتمردان در عمل به وعده های خود سبب شد تا جنبشی تحت عنوان "تسخیر وال استریت" در آمریکا شکل گیرد و اعضای آن با برپایی تظاهرات گسترده نارضایتی خود را از وضعیت موجود اعلام کنند.

شمار معترضان روز به روز نه تنها کاهش یافت، بلکه شاهد گسترش دامنه آن به دیگر کشورهای جهان بودیم و برخی از مردم از جمله یک زن 68 ساله فرانسوی تلاش کردند تا با خودسوزی مقابل کاخ الیزه آتش این قیام مردمی را هر چه بیشتر برافروزند.

رسانه های آمریکایی گزارش دادند که پلیس نیمه شب گذشته برای سرکوب معترضان در اوکلند هشتمین شهر کالیفرنیا و چهل و چهارمین شهر بزرگ ایالات متحده به استفاده از گاز اشک آور متوسل شد.

روزنامه "سانفرانسیسکو کرونیکل" بزرگترین روزنامه شمال کالیفرنیا در گزارشی نوشت : در یک نوار ویدئویی که در سایت یوتیوپ گذاشته شد، در پی پرتاب گاز اشک آور مردم در خیابانها به این سمت و آن سو می رفتند، اما اقدامات پلیس مانع بازگشت آنها به منازل نشد.

تظاهرات روز گذشته در شهر "آتلانتا" در مرکز ایالت جورجیای آمریکا به خشونت کشیده شد و پلیس 40 نفر از معترضان به نظام سرمایه داری را بازداشت کرد.

این تظاهرات در حالی برگزار شد که آخرین نظرسنجی روزنامه نیویورک تایمز و شبکه خبری " سی بی اس" از افزایش بی اعتمادی و بدبینی مردم به عملکرد اقتصادی دولت آمریکا خبر می دهد.

آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد که بی اعتمادی مردم آمریکا از عملکرد دولتمردان به بیش از 89 درصد رسیده است و بسیاری از مردم ایالات متحده معتقدند که دولت در مسیر اشتباه اقتصادی گام برداشته است.

همچنین در حالی که اکثر آمریکایی ها نگران بدتر شدن اوضاع اقتصادی هستند، دو سوم از آنها معتقدند ثروت باید به طور مساوی میان تمام اقشار جامعه تقسیم شود. دو سوم از آمریکایی ها مخالف کاهش مالیات موسسات اقتصادی هستند، این درحالی است که یک سوم از مردم ایالات متحده خواهان افزایش مالیاتها میلیونرها هستند.

بر اساس آخرین نظرسنجی ها 46 درصد از آمریکایی ها بر این باورند که هدف ریشه ای جنبش تسخیر وال استریت بازتاب دیدگاه بیشتر جامعه ایالات متحده است.

همچنین همزمان با تدابیر ریاضت طلبانه دولت "جرج پاپاندرئو" یونانی ها که از ناتوانی دولت در مهار بحران اقتصادی به ستوه آمده اند با برپایی تظاهرات گسترده در آتن و بسیاری از شهرهای این کشور خشم خود را از شکاف طبقانی موجود حتی در صورت درگیر شدن با پلیس و بازداشت اعلام کردند.

ساکنان جزیره "مایوت" نیز که از عملکرد ضعیف حزب حاکم اتحاد برای جنبش مردمی (UMP) به رهبری "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه خشمگین هستند با برپایی تظاهرات ضد دولتی نارضایتی خود را از وضعیت نابسامان اقتصادی موجود اعلام کردند.