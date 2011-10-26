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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۵۱

مراسم سالروز شهادت امام جواد(ع) در 200 مسجد

مراسم سالروز شهادت امام جواد(ع) در 200 مسجد

رئیس مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران گفت: مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران به مناسبت شهادت جواد الائمه (ع) و همچنین به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) در 200 باب مسجد مراسم برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالمقیم ناصحی رئیس مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران با اشاره به شهادت امام نهم شیعیان گفت: امام جواد نهمین امام معصوم، دریای علم و معرفت و زلال عرفان و پاکی است. شخصیتی که وجود پر برکتش در تمام ابعاد، جود بخش و مایه برکات بوده است.

حجت الاسلام ناصحی افزود : به راستی در کجای عالَم خلقت، از ازل تا ابد همتایی پیدا می شد برای فاطمه اگر علی نبود و کدام گل سرسبد آفرینش می توانست همسریِ علی (ع) را بپذیرد، اگر فاطمه (س) نبود. این ازدواج منشوری کامل از درس و اخلاق و دانش و بینش برای انسانها تا ابدیت بشر و تا نهایت تاریخ است.

رئیس ستاد اقامه نماز شهرداری تهران با بیان تأثیرات ازدواج در خانواده و اجتماع یادآور شد: ازدواج، سنتی آسمانی، الهی و ارزشمند است که مایه آرامش و اطمینان فرد، تحکیم بنیان خانواده و ثبات و پایداری و امنیت اجتماع می‌شود.

حجت الاسلام ناصحی با اعلام اقدامات و برنامه های مرکز فعالیتهای دینی در ایام شهادت امام جواد(ع) وهمچنین سالروز ازدواج حضرت علی (ع)و حضرت زهرا (س)  گفت: مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران با هدف اعتلای مبانی دینی  و گسترش معارف و ارزشهای اسلامی و تعالی جایگاه و سیره ائمه اقدامات گسترده و فعالیتهای ویژه‌ای برنامه ریزی کرده و در دست اجرا دارد.

وی برگزار مراسم سخنرانی، ذکر مصیبت و عزاداری به مناسبت شهادت امام جواد در تمامی مساجدی که به نام یا القاب آن امام همام مزین شده اند، برگزاری مراسم سخنرانی و جشن در بیش از 200 باب مسجد شاخص و محوری شهر تهران به مناسبت سالروز پیوند آسمانی حضرت علی و حضرت زهرا، برگزاری مراسم سخنرانی و مداحی در بوستان ها و تمامی نمازخانه‌های مناطق ، نواحی و سازمانها متبوعه شهرداری تهران، تهیه بیش از 10 هزار جلد کتابچه من فاطمه ام دخت پیامبر (ص) و اهدا به مساجد و اماکن مذهبی را برخی از برنامه های این مرکز عنوان کرد.

تهیه صدها بنر با مضامین معارف اسلامی مربوط به ایام پیش رو و اهدا به مساجد و اماکن مذهبی، فضاسازی سیمای بصری شهر، با بهره گیری از ظرفیت های تبلیغی از قبیل تلویزیون‌های شهری، بیلبورد، عرشه پل ها و نصب بنر در میادین و خیابانهای اصلی با محوریت آموزه‌های دینی آمیخته با حکمت ها و فرهنگ علوی نیز از دیگر برنامه های مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران محسوب می شوند.

کد مطلب 1444357

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