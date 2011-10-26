مراسم سالروز شهادت امام جواد(ع) در 200 مسجد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالمقیم ناصحی رئیس مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران با اشاره به شهادت امام نهم شیعیان گفت: امام جواد نهمین امام معصوم، دریای علم و معرفت و زلال عرفان و پاکی است. شخصیتی که وجود پر برکتش در تمام ابعاد، جود بخش و مایه برکات بوده است.

حجت الاسلام ناصحی افزود : به راستی در کجای عالَم خلقت، از ازل تا ابد همتایی پیدا می شد برای فاطمه اگر علی نبود و کدام گل سرسبد آفرینش می توانست همسریِ علی (ع) را بپذیرد، اگر فاطمه (س) نبود. این ازدواج منشوری کامل از درس و اخلاق و دانش و بینش برای انسانها تا ابدیت بشر و تا نهایت تاریخ است.

رئیس ستاد اقامه نماز شهرداری تهران با بیان تأثیرات ازدواج در خانواده و اجتماع یادآور شد: ازدواج، سنتی آسمانی، الهی و ارزشمند است که مایه آرامش و اطمینان فرد، تحکیم بنیان خانواده و ثبات و پایداری و امنیت اجتماع می‌شود.

حجت الاسلام ناصحی با اعلام اقدامات و برنامه های مرکز فعالیتهای دینی در ایام شهادت امام جواد(ع) وهمچنین سالروز ازدواج حضرت علی (ع)و حضرت زهرا (س) گفت: مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران با هدف اعتلای مبانی دینی و گسترش معارف و ارزشهای اسلامی و تعالی جایگاه و سیره ائمه اقدامات گسترده و فعالیتهای ویژه‌ای برنامه ریزی کرده و در دست اجرا دارد.

وی برگزار مراسم سخنرانی، ذکر مصیبت و عزاداری به مناسبت شهادت امام جواد در تمامی مساجدی که به نام یا القاب آن امام همام مزین شده اند، برگزاری مراسم سخنرانی و جشن در بیش از 200 باب مسجد شاخص و محوری شهر تهران به مناسبت سالروز پیوند آسمانی حضرت علی و حضرت زهرا، برگزاری مراسم سخنرانی و مداحی در بوستان ها و تمامی نمازخانه‌های مناطق ، نواحی و سازمانها متبوعه شهرداری تهران، تهیه بیش از 10 هزار جلد کتابچه من فاطمه ام دخت پیامبر (ص) و اهدا به مساجد و اماکن مذهبی را برخی از برنامه های این مرکز عنوان کرد.

تهیه صدها بنر با مضامین معارف اسلامی مربوط به ایام پیش رو و اهدا به مساجد و اماکن مذهبی، فضاسازی سیمای بصری شهر، با بهره گیری از ظرفیت های تبلیغی از قبیل تلویزیون‌های شهری، بیلبورد، عرشه پل ها و نصب بنر در میادین و خیابانهای اصلی با محوریت آموزه‌های دینی آمیخته با حکمت ها و فرهنگ علوی نیز از دیگر برنامه های مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران محسوب می شوند.