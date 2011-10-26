به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مکه مکرمه، گردهمایی روحانیون و معین کاروانها صبح امروز چهارشنبه در محل بعثه مقام معظم رهبری در مکه مکرمه برگزار شد.



در آغاز این گرهمایی حجت الاسلام رجبعلی زمانی جانشین امور فرهنگی، ضمن بیان روایتی از امام جعفر صادق (ع) در باره ضرورت خدا شناسی و خودشناسی و اهمیت آن در افزایش معرفت زائر نسبت به حج مقبول ، به بیان چکیده ای از توصیه های حجت الاسلام قاضی عسکر سرپرست حجاج ایرانی به روحانیون کاروان ها پرداخت.



وظایف رابطان بعثه با روحانیون کاروان ها، جدی تر گرفته شدن حضور معینه ها در کاروان ها با توجه به اهمیت فعالیت های آنان در رفع مشکلات بانوان زائر و انتخاب ادبیات جذاب و مناسب از سوی آنها برای ورود به مسائل معرفتی حج علاوه بر طرح مسائل فقهی، ضرورت حاکم بودن فضای معنوی بر کاروان ها،از جمله توصیه های سرپرست حجاج ایرانی بود که از سوی حجت الاسلام زمانی طرح و تبیین شد.



حجت الاسلام زمانی در بخشی دیگر از سخنان خود خطاب به روحانیون کاروانها گفت: در پر کردن دفترچه های مراقبت اعمال زائران عجله نکنید و این کار را به تدریج انجام دهید و کاری کنید که زائران اعمالشان را با کمترین استرس انجام دهند.



زمانی تصریح کرد: بهتر است نماز جماعت در هتل ها برگزار نشود و روحانیون و زائران درنماز جماعت مسجدالحرام و یا مساجد شهر شرکت کنند.



حجت الاسلام بیات مسئول امور فرهنگی کاروان ها دیگر سخنران گردهمایی روحانیون کاروان ها بود. وی گفت:کتابچه امور فرهنگی ، مبنای کارهای فرهنگی در کاروان هاست ولی این بدان معنا نیست که آزادی عمل از روحانیون گرفته شده است .آماده در یافت پیشنهادات برای بهتر شدن برنامه های فرهنگی هستیم.



بیات شورای فرهنگی و یاوران حجاج را دو بال ارزشمند برای ارتقای فعالیت های فرهنگی در کاروان های حج دانست و گفت: تقسیم کار بین یاوران حجاج فعالیت های فرهنگی کاروان ها را تسهیل می کند.

در این جلسه تاکید شد که روحانیون بدون لباس روحانیت به مسجدالحرام نروند، چون آنان باید به پرسشها و ابهامات زائران پاسخ دهند، ضمن اینکه وظیفه روحانیون نیز سخنگویی است.



برنامه‌های فرهنگی کاروان ها بر اساس دفترچه ارزیابی شده در پایان حج از برگزیدگان قدر دانی خواهد شد. بیات با اشاره به موضوع مسابقات فرهنگی در مکه و مدینه گفت: جوایز این مسابقات از طریق حواله بعثه و سرانه فرهنگی که در اختیار مدیران کاروان ها قرارگرفته است اهدا می شود.



در پایان این گرد همایی حجت الاسلام مومن از اعضای شورای استفتاء به سوالات فقهی روحانیون کاروان ها درباره مسائلی از قبیل قصد اقامت ده روزه در مکه ، مساله خروج زائران از مکه بعد از انجام اعمال عمره عنوان کرد.