رایزنی الغنوشی با هنیه/ شادی وصف ناپذیر طرفداران حزب النهضه تونس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "راشد الغنوشی" گفت: نهضت اسلامی در حد خود ایثار خواهد کرد، اما واقعیت این است که حزب حائز اکثریت آرا کابینه را تشکیل می دهد و این امری طبیعی است.

وی افزود: اقدامات مقدماتی برای تشکیل دولت باید در سریعترین زمان ممکن انجام شود و این زمان نباید بیش از یک ماه به طول انجامد.

رئیس حزب نهضت اسلامی تونس درباره اینکه چه کسی جانشین "فواد المبزع" رئیس دوره انتقالی می شود بدون اینکه به نامی اشاره کند، بیان کرد: هر شخصی که ضد دیکتاتوری باشد و این موضوع هنوز مشخص نشده و قابل بررسی است.

از سوی دیگر "اسماعیل هنیه" نخست وزیر منتخب مردم فلسطین در تماس تلفنی با "راشد الغنوشی" پیروزی اولیه حزب نهضت اسلامی تونس را به وی تبریک گفت.

هنیه در این تماس تلفنی افزود: این پیروزی بزرگی برای انقلاب تونس و تحولات دمکراتیک آن است و این تغییرات به نفع آرمان فلسطین است و امیدواریم که این تحولات دمکراتیک موجب ایجاد ثبات و شکوفایی تونس شود.

از سوی دیگر الغنوشی ضمن هدیه این پیروزی به فلسطین،قدس، غزه و مردم فلسطین تصریح کرد: پایداری جانانه غزه تاثیر زیادی بر همه امت اسلامی داشت.

وی افزود: آنچه در جریان است دو عید است یکی آزادی اسیران فلسطینی از زندانهای اشغالگران و تعظیم در برابر خواسته مردم فلسطین و دیگری پیروزی حزب نهضت اسلامی در انتخابات آزاد است.

رئیس حزب نهضت اسلامی تونس خاطر نشان کرد: تحولات منطقه اشغالگران را مجبور کرد به خواسته های ملت فلسطین و کشورهای عربی درباره آزادی اسیران تن دهند.

از سوی دیگر صدها تن از هواداران حزب نهضت اسلامی تونس در پایتخت این کشور به مناسبت نتایج اولیه انتخابات مجلس موسسان کارناوال شادی به راه انداختند.

یکی از طرفداران حزب نهضت که خود را هادی نامید گفت: من یازده سال در زندان رژیم بن علی بودم و پس از شرکت در تظاهراتی ضد دولتی نیروهای امنیتی رژیم سابق مرا زندانی و در معرض انواع شکنجه ها و توهین ها قرار دادند اما امروز همه چیز را فراموش کرده ام.

یک فرد بیست ساله هم گفت: ما امیدهای زیادی به حزب نهضت اسلامی بسته ایم امیدواریم که همه آمال ما را برآورده سازد خواسته ما آزادی است این حزب صداقت بیشتری دارد.

شایان ذکر است طبق نتایج اولیه حزب النهضه بیش از 40 درصد آرا یعنی 60 کرسی از مجموع 217 کرسی، کنگره برای جمهوریت حدود 16 درصد، حزب التکتل برای کار و آزادی 12 درصد و دادخواست مردمی حدود 10 درصد آرا را تاکنون به خود اختصاص داده اند.