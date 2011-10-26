سه انتصاب جدید در وزارت ورزش و جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری ورزش و جوانان، طی این احکام علی رغبتی به عنوان مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت ورزش حرفه ای، احمد گواری به عنوان مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی و نادر وادی خیل به عنوان مدیر کل دفتر استعدادیابی و توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای منصوب شدند.