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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۲۲

عینعلی:

1670 طرح اشتغال در شورای عالی اشتغال گلستان ثبت شد

1670 طرح اشتغال در شورای عالی اشتغال گلستان ثبت شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد گلستان از ثبت هزار و 670 طرح در سامانه رصد شورای عالی اشتغال استان تا پایان مهر ماه 1390خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد عینعلی افزود: کمیته امداد توانست علاوه بر به انجام رساندن تعهدات خود، مطابق سهمیه ابلاغی شورای اشتغال و سرمایه گذاری استان که یک هزار و 150 طرح اشتغال ایجاد و ثبت در سامانه رصد بوده است  تعداد 520طرح دیگرعلاوه بر آن ایجاد و ثبت کند.

وی اظهار داشت: طی چهار ماه گذشته تعداد 594 طرح اشتغالزایی از محل منابع امدادی و تسهیلات بانکی اجرا شده است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد گلستان بیان داشت: از مجموع این تعداد، 229 فقره وام از منابع امداد با اعتباری بالغ بر 15 میلیارد و 600 میلیون و 48هزار ریال به مددجویان پرداخت شده است.

وی ادامه داد: تعداد 365 فقره وام از محل تسهیلات بانکی جهت واجدین شرایط با اعتباری بالغ بر 21 میلیارد و 790 میلیون و 200 هزار ریال کارسازی و پرداخت شده است.
 
بیش از 52 هزار خانوار تحت پوشش امداد گلستان هستند.
کد مطلب 1444373

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