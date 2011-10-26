1670 طرح اشتغال در شورای عالی اشتغال گلستان ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد عینعلی افزود: کمیته امداد توانست علاوه بر به انجام رساندن تعهدات خود، مطابق سهمیه ابلاغی شورای اشتغال و سرمایه گذاری استان که یک هزار و 150 طرح اشتغال ایجاد و ثبت در سامانه رصد بوده است تعداد 520طرح دیگرعلاوه بر آن ایجاد و ثبت کند.

وی اظهار داشت: طی چهار ماه گذشته تعداد 594 طرح اشتغالزایی از محل منابع امدادی و تسهیلات بانکی اجرا شده است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد گلستان بیان داشت: از مجموع این تعداد، 229 فقره وام از منابع امداد با اعتباری بالغ بر 15 میلیارد و 600 میلیون و 48هزار ریال به مددجویان پرداخت شده است.

وی ادامه داد: تعداد 365 فقره وام از محل تسهیلات بانکی جهت واجدین شرایط با اعتباری بالغ بر 21 میلیارد و 790 میلیون و 200 هزار ریال کارسازی و پرداخت شده است.

بیش از 52 هزار خانوار تحت پوشش امداد گلستان هستند.