افزایش آمار ابتلا به ایدز در ایران/ نقش 21 درصدی رفتارهای پرخطر

دکتر عباس صداقت در حاشیه کارگاه پیشرفته کشوری نسل دوم نظام مراقبت HIV ایدز در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: طبق آمار اعلام شده در سال 89، انتقال ویروس HIV در ایران 66.9 درصد از طریق مصرف مواد تزریقی بوده و 21.1 درصد از طریق ارتباطات جنسی کنترل نشده ثبت شده است.

وی تشریح کرد: با توجه به آمار ثبت شده از سال 65 تا کنون 69.9 درصد انتقال ویروسHIV از طریق مصرف مواد تزریقی و 10 درصد از طریق ارتباطات جنسی کنترل نشده، اتفاق افتاده که این آمار در سال 89 افزایش تصاعدی ابتلا به ایدز را از طریق رابطه های جنسی نشان می دهد.

دکتر صداقت همچنین تصریح کرد: 46.5 درصد مبتلایان به ویروس HIV در زمان ابتلا در گروه سنی 25 تا 34 سال قرار داشتند که بالا ترین نسبت سنی را به خود اختصاص داده اند و این نشان از وجود آسیب های اجتماعی در میان جوانان از همان زمان اشتغال به تحصیل را دارد.

به گفته صداقت، طبق آمار اعلام شده یک میلیون و 200 هزار نفر در کشور مصرف کننده مواد مخدر بوده که در این میان 200 تا 300 هزار نفر مصرف کننده تزریقی هستند.

رئیس دفتر مدیریت بیماری های واگیردار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یاد آور شد: البته این امر بدیهی است که از نظر سیمای اپیدمی یک بیماری وقتی در یک گروه تحت کنترل در آید ویروس مسیر خود را تغییر داده و در میان گروه های پرخطر دیگر افزایش می یابد و از آنجایی که آسیب های اجتماعی در ارتباط با ایدز بوده و از طرف دیگر شیوع مصرف مواد روانگردان و محرک در بسیاری از کشورها از جمله ایران افزایش یافته، خطر انتقال ویروش را از طریق ارتباطات جنسی کنترل نشده بیش از گذشته افزایش داده است.

وی ابراز امیدواری کرد که با تکیه بر سومین برنامه استراتژیک کشور و با کمک سازمانهای آموزش و پرورش، صدا و سیما، زندانها و بهزیستی شاهد موفقیت هایی برای کنترل HIVهمچون مصرف مواد تزریقی باشیم.