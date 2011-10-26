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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۳۹

رهبر در گفتگو با مهر:

رویانیان به مشکلات مهمتر از دوچرخه سواری بانوان بپردازد

رویانیان به مشکلات مهمتر از دوچرخه سواری بانوان بپردازد

رئیس فراکسیون روحانیون مجلس درباره اظهارات رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مبنی بر طراحی دوچرخه برای بانوان گفت: معتقدم رویانیان مسئول حمل و نقل عمومی است و اینقدر مشکلات زیاد است که وی بهتر است به جای موضوع دوچرخه سواری بانوان به آنها رسیدگی کند.

محمد تقی رهبر در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به سخنان رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در مورد طراحی دوچرخه برای بانوان در شهر تهران گفت: معتقدم رویانیان مسئول حمل و نقل عمومی است و اینقدر مشکلات زیاد است که وی بهتر است به آنها برسد نه دوچرخه سواری بانوان.

وی افزود: اگر وی نیروی خود صرف حل مشکلات مردم کند بهتر از آن است که در مورد دوچرخه سواری بانوان اظهار نظر کند.

رئیس فراکسیون روحانیون مجلس تاکید کرد: ترویج فرهنگ دوچرخه سواری بسیار خوب است ولی در شهری مانند تهران و دیگر شهرها باید به حال آقایان فکری کنند.

رهبر با تاکید بر اینکه دوچرخه سواری بانوان با فرهنگ کشورمان سازگار نیست، گفت: کرامت بانوان ما این نیست که در خیابانها دوچرخه سواری کنند.

وی ادامه داد: از رویانیان خواهش می کنیم در خصوص حمل و نقل بانوان با دوچرخه دلسوزی نداشته باشد چرا که با کرامت و فرهنگ ما این موضوع سازگاری ندارد.

رئیس فراکسیون روحانیون مجلس خاطر نشان کرد: دوچرخه سواری بانوان ممکن است حوادث اجتماعی زیادی به بار آورد و ما حاضریم در این موضوع با رویانیان بحث و گفتگو داشته باشیم.

کد مطلب 1444379

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