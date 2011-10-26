رویانیان به مشکلات مهمتر از دوچرخه سواری بانوان بپردازد

محمد تقی رهبر در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به سخنان رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در مورد طراحی دوچرخه برای بانوان در شهر تهران گفت: معتقدم رویانیان مسئول حمل و نقل عمومی است و اینقدر مشکلات زیاد است که وی بهتر است به آنها برسد نه دوچرخه سواری بانوان.

وی افزود: اگر وی نیروی خود صرف حل مشکلات مردم کند بهتر از آن است که در مورد دوچرخه سواری بانوان اظهار نظر کند.

رئیس فراکسیون روحانیون مجلس تاکید کرد: ترویج فرهنگ دوچرخه سواری بسیار خوب است ولی در شهری مانند تهران و دیگر شهرها باید به حال آقایان فکری کنند.

رهبر با تاکید بر اینکه دوچرخه سواری بانوان با فرهنگ کشورمان سازگار نیست، گفت: کرامت بانوان ما این نیست که در خیابانها دوچرخه سواری کنند.

وی ادامه داد: از رویانیان خواهش می کنیم در خصوص حمل و نقل بانوان با دوچرخه دلسوزی نداشته باشد چرا که با کرامت و فرهنگ ما این موضوع سازگاری ندارد.

رئیس فراکسیون روحانیون مجلس خاطر نشان کرد: دوچرخه سواری بانوان ممکن است حوادث اجتماعی زیادی به بار آورد و ما حاضریم در این موضوع با رویانیان بحث و گفتگو داشته باشیم.