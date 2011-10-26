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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۱۶

«شلیک از فاصله نزدیک» به طنز در مطبوعات ایران

«شلیک از فاصله نزدیک» به طنز در مطبوعات ایران

نشست‌های نقد طنز در مطبوعات با عنوان «شلیک از فاصله نزدیک» در غرفه خبرآنلاین در هجدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست روز پنج‌شنبه 5 آبان به نقد و بررسی ستون «دو کلمه حرف حساب» زنده‌یاد کیومرث صابری اختصاص یافته است که جلال رفیع به عنوان کارشناس پیشکسوت رسانه در این نشست حاضر خواهد شد تا درباره ویژگی‌های طنز گل‌آقا سخن بگوید.

روز جمعه نیز نشستی درباره ستون طنز روزانه سیدعلی میرفتاح در روزنامه شرق برگزار خواهد شد.

در این نشست که علی میرفتاح نیز در آن حاضر خواهد بود، آثار طنز این روزنامه‌نگار در عرصه رسانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 
نخستین نشست عصر امروز چهارشنبه 4 آبان برگزار شده که به ستون طنز روزانه رضا رفیع در روزنامه جام‌جم اختصاص داشت. شهرام شکیبا و عبدالجواد موسوی با حضور رفیع به نقد و بررسی کارهای او پرداختند.
 
برنامه‌های هفته آینده «شلیک از فاصله نزدیک» متعاقباً اعلام خواهد شد.
کد مطلب 1444381

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